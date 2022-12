All-Star Game LNB : Victor Wembanyama nommé MVP !

À 18 ans et 359 jours, Victor Wembanyama ajoute une nouvelle ligne à son palmarès déjà bien riche : un trophée de MVP du All-Star Game LNB ! Sans oublier un statut de plus jeune MVP de l’événement, puisqu’il fait mieux que les 20 ans et 189 jours de Nando de Colo en 2007.

Auteur de 27 points, 12 rebonds, 4 passes, 3 interceptions et 2 contres en 28 minutes, l’intérieur français a donc guidé la Team France vers la victoire (136-128), face à la Team Monde. En compagnie d’un Juhann Begarin également bien en jambes à ses côtés : 25 points, 12 rebonds, 7 passes et 4 interceptions.

Comme souvent ces dernières semaines, Victor Wembanyama a cependant eu du mal à convertir ses shoots longue distance, car il termine à seulement 1/9 derrière l’arc (mais 12/25 au global). Une prestation finalement dans la lignée de son concours à 3-pts raté, quelques instants avant le coup d’envoi de ce match des étoiles.

Néanmoins, on retiendra que le gros troisième quart-temps de « Wemby » (11 points) a permis à son équipe de renverser la vapeur dans cette partie. Elle qui avait très mal démarré, se faisant exploser de loin par les réussites des « étrangers », menés par James Palmer Jr. (32 points).

Petit à petit, les coéquipiers de Victor Wembanyama sont toutefois parvenus à inverser la tendance, en laissant passer l’orage et en attendant que l’adresse adverse redescende, avant de finalement mettre définitivement la main sur cette rencontre dans le quatrième quart-temps, globalement maîtrisé. D’où le triomphe du (probable) futur N°1 de la Draft 2023, décidément à l’aise quand il s’agit de répondre présent dans les grands rendez-vous…

Résultats des concours

— Vainqueur du Skills Challenge : T.J. Campbell (Cholet).

— Vainqueur du Three-Point Contest : Nicolas Lang (Limoges).

— Vainqueur du Dunk Contest : Yves Pons (ASVEL).

(Photo : via LNB)