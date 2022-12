Russell Westbrook bientôt le remplaçant avec le plus de « triple-double »

Les souvenirs de Detlef Schrempf chez Russell Westbrook ? « Si quelque chose me vient à l’esprit ? Non. À part le fait qu’il a joué pour les Sonics, c’est à peu près tout », en sourit le meneur des Lakers.

Les deux hommes ont maintenant un autre point commun, en plus d’avoir joué pour la « même » franchise (les Seattle SuperSonics sont devenus l’Oklahoma City Thunder en 2008) : celui du plus grand nombre de triple-double réalisés en sortant d’un banc.

Le double détenteur du trophée de 6e homme de l’année (1991 et 1992), avec les Pacers, et triple All-Star, a noirci les feuilles de statistiques à trois reprises en tant que remplaçant (sept au total en carrière).

Russell Westbrook, qui sort du banc des Lakers depuis la fin octobre, n’a eu besoin que… d’un mois, celui de décembre en cours, pour en faire autant. Rien d’étonnant pour le roi de cet accomplissement statistique. Auteur, on le rappelle, de… quatre saisons complètes en triple-double de moyenne, il en compte 197 en carrière.

Mieux dans ses baskets en sortie de banc

Dont le dernier posté cette nuit à Orlando. Alors qu’il sortait d’une prestation très mitigée à Dallas (17 points mais -30 au score…), le 6e homme a cette fois eu un impact très positif au score, le plus positif de tous les protagonistes (+18), en cumulant 15 points (6/11 aux tirs dont 1/3 de loin), 13 passes et 13 rebonds.

« Russ a toujours fait ça dans sa carrière, il a toujours pris des rebonds malgré sa taille. C’était très important pour nous de faire des ‘stops’, de nettoyer le cercle et de ne pas lâcher de rebonds offensifs. Je sais que lorsque je suis sur le terrain avec lui, je dois courir. Lorsqu’il obtient un rebond et qu’il est en transition, je dois courir avec lui. Il voit à peu près tout ce qui se passe sur le terrain, alors il faut juste courir et se rendre disponible », souligne LeBron James, meilleur marqueur du match avec 28 points.

Ce nouveau triple-double semble être la confirmation que l’ancien MVP s’épanouit dans ce rôle de 6e homme qui a été tant commenté en début de saison.

« Il aurait pu le contester mais au lieu de cela, on a réfléchi ensemble et on a étudié l’équilibre (du cinq). Ce n’est pas tant : peut-il démarrer ? Ou est-ce qu’il ne sera plus titulaire ? Il ne s’agit pas de cela. Il s’agit de savoir s’il est capable d’apporter un élan supplémentaire en sortant du banc. Je sais que cela a été difficile par moments, mais félicitations à lui pour avoir fait tout ce qu’on lui a demandé dans ce rôle », apprécie Darvin Ham.

« Je suis un joueur de basket. Je peux faire n’importe quoi, n’importe quand, n’importe où. Je ferai tout ce qu’on me demande et je continuerai à le faire jusqu’à nouvel ordre », termine Russell Westbrook dont l’état d’esprit a visiblement évolué par rapport au début de saison.