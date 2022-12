À Atlanta, Nate McMillan cherche encore les meilleurs ajustements pour ses rotations

Après un début de saison perturbé par les blessures, les Hawks se préparent à aborder 2023 avec pour objectif d’intégrer le Top 6 de façon durable à l’Est. Même si Clint Capela manque à son tour à l’appel, touché au mollet, et que De’Andre Hunter reste incertain ce soir face à Indiana (cheville), les retours de John Collins et Bogdan Bogdanovic ont donné un peu plus de relief au collectif de Nate McMillan qui cherche désormais à articuler ses rotations de façon à ce que son collectif soit le plus performant possible.

Avant le retour du Serbe, Atlanta pointait parmi les cinq pires bancs de la NBA en termes de points marqués. Depuis dix matchs que Bogdan Bogdanovic est opérationnel, le banc des Hawks score 41.7 points en moyenne. Seul les Pistons, les Spurs et les Grizzlies font mieux.

Au-delà des associations les plus pertinentes, il y a notamment la question des rotations et de la façon dont le coach d’Atlanta peut maintenir son banc au niveau lorsque ses joueurs majeurs sont au repos. Tout est question d’équilibre, et Nate McMillan n’exclut pas de faire sortir du banc un potentiel « titulaire ».

« Notre « second unit » a été bonne par moments cette saison. Et puis comme tout le monde, les titulaires comme les joueurs du banc, il y a parfois des soirs où c’est difficile de scorer », a rappelé le stratège des Hawks. « On essaie de construire cette « second unit » maintenant que nos titulaires reviennent en bonne santé. On envisage de faire entrer certains de nos titulaires avec les remplaçants maintenant que nous avons Bogdanovic de retour. On peut faire sortir Dejounte Murray, ensuite je peux alterner entre John Collins et De’Andre Hunter au poste 4. J’ai le sentiment que ça nous donne une option en plus, un peu plus d’expérience ».

À la recherche du bon équilibre

Le début d’année 2023 va être capital dans le sens où il va conditionner les objectifs pour la fin de saison, et Atlanta ne veut pas rater le bon wagon alors que la concurrence s’annonce encore rude aux portes du Top 6.

« Ça a été deux mois et demi difficile. Mais nous sommes toujours dans la course, et il nous reste beaucoup de chemin », a ajouté Nate McMillan. « Donc, il faut prier pour que nous puissions être en bonne santé et que nous puissions trouver ce rythme pour commencer à jouer du bon basket d’ici à la fin du mois et certainement durant janvier, parce que je pense que c’est important. Le mois de janvier est le moment où je vois des équipes trouver leur rythme. Tout le monde commence à vraiment regarder les classements et la course entre toutes les équipes mises en place avec de nouveaux joueurs commence. On devrait avoir un meilleur rythme et de meilleures sensations les uns envers les autres ».

Pour Trae Young, au-delà des associations et des choix de rotation, Atlanta doit surtout entamer une série, son équipe n’ayant pas encore réussi à enchaîner quatre succès de rang depuis le début de saison.

« Je pense que nous devons jouer et faire de notre mieux pour gagner ces matchs. Je pense que l’urgence est là. Bien sûr qu’on veut tout le monde soit en bonne santé, qu’on puisse jouer avec Clint Capela et De’Andre Hunter, mais ils reviendront et j’espère que tout le monde sera enfin en bonne santé. Et ça va nous aider », a souligné le meneur des Hawks. « Vous avez vu au dernier match ce que nous avons réalisé quand tout le monde est en bonne santé, avec des gars qui sortent du banc, qui peuvent scorer et nous aider à gagner des matchs ».