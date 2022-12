All-Star Game français, NBA | Les 14 matches de la semaine sur BeIN Sports

Pas de NCAA cette semaine sur BeIN Sports mais l’événement majeur du basket français avec le All-Star Game. Evidemment, tous les yeux seront tournés vers Victor Wembanyama, et c’est à suivre jeudi soir.

Du côté de la NBA, onze rencontres au programme, et on a choisi de mettre en avant le Cleveland – Brooklyn de lundi soir, le Memphis – Phoenix de mardi et les deux rencontres des Celtics, face aux Clippers et surtout face aux Nuggets pour le choc des leaders.

Comme toujours, les horaires indiqués sont ceux de la nuit. C’est-à-dire qu’un match prévu le lundi à 2h00 se déroulera dans la nuit de lundi à mardi. Par ailleurs, tous les matches de la nuit seront rediffusés le lendemain, à 9h00 et 11h00 sur BeIN Sports 1, avant l’émission NBA Extra.

Toutes les rencontres sur les canaux additionnels de BeIN Sports sont à suivre en VO.

LUNDI 26 DECEMBRE

Cleveland — Brooklyn, à 01h00 (BeIN Sports 1)

Miami — Minnesota, à 01h30 (BeIN Sports Max 4)

MARDI 27 DECEMBRE

Toronto — LA Clippers, à 01h30 (BeIN Sports 1)

Phoenix — Memphis, à 02h00 (BeIN Sports Max 4)

MERCREDI 28 DECEMBRE

Miami — LA Lakers, à 01h30 (BeIN Sports 1)

Atlanta — Brooklyn, à 01h30 (BeIN Sports Max 4)

JEUDI 29 DECEMBRE

All-Star Game français, à 19h00 (BeIN Sports 1)

Boston — LA Clippers, à 01h30 (BeIN Sports 1)

Toronto — Memphis , à 01h30 (BeIN Sports Max 4)

VENDREDI 30 DECEMBRE

Atlanta — L.A. Lakers, à 01h00 (BeIN Sports 1)

Milwaukee — Minnesota, à 02h00 (BeIN Sports Max 4)

SAMEDI 31 DECEMBRE

Indiana — L.A. Clippers, à 21h00 (BeIN Sports 1)

Charlotte — Brooklyn, à 01h00 (BeIN Sports Max 4)

DIMANCHE 1er JANVIER

Denver — Boston, à 02h00 (BeIN Sports 1)