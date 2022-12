Fracture de la main pour Jeff Green, absent au moins un mois

Mauvaise nouvelle pour les Nuggets. Victime d’une fracture au niveau de la main gauche, mais aussi d’une entorse d’un doigt lors de la victoire face à Portland, Jeff Green va manquer au moins un mois de compétition !

Le club des Rocheuses a ainsi expliqué que l’ailier ne serait réévalué par le staff médical que dans quatre semaines.

Pour Mike Malone, dont le banc est toujours un problème, c’est son 7e homme qui rejoint donc l’infirmerie, Jeff Green tournant toujours à 7.5 points et 2.8 rebonds de moyenne, à 53% de réussite, en 19 minutes de jeu. Malgré ses 36 printemps, l’ancien du Thunder et des Celtics est un soldat toujours précieux, et toujours spectaculaire.

En son absence, c’est Zeke Nnaji qui devrait être relancé par Mike Malone en soutien d’Aaron Gordon, même si Mike Malone avait plus ou moins écarté l’énergique ailier fort depuis près d’un mois.