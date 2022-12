Joe Dumars : « Il fallait commencer à siffler ces troisième, quatrième, voire parfois cinquième pas »

La grogne des joueurs se fait régulièrement entendre depuis le début de saison au sujet des marchers, désormais beaucoup plus sifflés. Le dernier coup de gueule en date est venu de Jaylen Brown, vice-président du syndicat des joueurs, qui avait pointé du doigt le manque d’harmonie au niveau du corps arbitral d’un match à l’autre.

Vice-président exécutif de la ligue, chargé des « opérations basket », Joe Dumars s’est donc exprimé sur ce point, affirmant que la NBA n’allait pas faire machine arrière et que cette purge était nécessaire.

« En arrivant dans les bureaux de la NBA, j’ai réalisé qu’il y a des débats permanents à propos des règles et des points sur lesquels appuyer. Et l’un de ces points était de dire qu’il fallait commencer à siffler ces troisième, quatrième, voire parfois cinquième pas qu’un joueur pouvait faire. C’est inacceptable. C’était l’un des messages importants au début de la saison. Le message adressé aux arbitres était le suivant : ‘Si vous voyez quelque chose, sifflez-le. Ne l’inventez pas, ne le cherchez pas s’il n’est pas là. Mais si vous le voyez, sifflez-le’ », a-t-il expliqué. « Certains demandent ce qu’il se passe avec les marchers. Je leur réponds : ‘Vous parlez des troisième et quatrième pas ? C’est justement pour ça qu’on les siffle’. C’est un point sur lequel on a insisté, et les joueurs vont s’ajuster. Ils le font toujours ».

Peu importe le temps que ça prendra

Régulièrement, des internautes font des compilations de marchers flagrants de la part de stars de la ligue comme LeBron James, Ja Morant ou encore Jaylen Brown, sans que ceux-ci ne soient sifflés. On pense aussi aux galères vécues par certains joueurs NBA par le passé, au moment de basculer sur les compétitions internationales régies par la FIBA. Shaquille O’Neal les a aussi mis en lumière sur le ton de la rigolade, mais le problème est bien réel.

Joe Dumars est conscient qu’il s’attaque à un gros chantier, mais est confiant quant à la capacité du corps arbitral à réussir cette mission, peu importe le temps que ça prendra.

« J’étais en réunion la semaine dernière et j’ai fait une présentation à ce sujet. Et j’ai dit ceci : ‘De tous les points sur lesquels nous avons mis l’accent, la liberté de mouvement, les mouvements offensifs non naturels, toutes ces choses, celui qui prendra le plus de temps sera le marcher’, a-t-il ajouté. « Vous avez des gars qui font ces mouvements depuis qu’ils sont adolescents, depuis qu’ils sont gamins. Ils ont vu des gars faire ces mouvements et ils ont grandi en faisant ces mouvements. Donc c’est codé en eux de faire ces mouvements. Et maintenant on leur dit : ‘Tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire trois ou quatre pas’. Donc les joueurs vont s’adapter, ils vont y arriver, mais je crois fermement que c’est ce qui va prendre le plus de temps aux joueurs ».

Même chose pour les porters de balle qui sont également davantage sifflés cette année par les arbitres, et que Joe Dumars considère comme faisant partie de la même catégorie que les marchers, à savoir des mouvements que les joueurs ont été habitués à faire (par tolérance du corps arbitral) et qui sont désormais interdits.

Même si la NBA restera ferme sur le sujet, elle se défend vis-à-vis des joueurs qui s’estiment lésés dans leur jeu.

« Il n’y a pas de changement de règles qui va vous faire passer de grand joueur à joueur médiocre. Il n’y en a pas. Regardez… Giannis Antetokounmpo est toujours aussi bon, James Harden est toujours aussi bon, Trae Young est toujours aussi bon. Tous ces gars sont encore de grands joueurs. C’est ce que je dis. Il n’y a pas besoin de faire pencher la balance en faveur de ces gars-là », a conclu Joe Dumars.