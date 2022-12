Avant d’être drafté, il avait l’habitude d’étudier les vidéos de Pascal Siakam et de Jonathan Isaac. Désormais, pour progresser en défense, Jaden McDaniels, retenu à la 28e position par les Wolves en 2020, analyse… son propre jeu, pour voir comment il se comporte face aux meilleurs attaquants.

« Ce que je fais (aussi) beaucoup, c’est étudier les joueurs que j’affronte avant le match en regardant leurs ‘highlights’. Selon moi, ma longueur, ma taille et la vitesse à laquelle je peux bouger mes appuis m’aident beaucoup. Le fait d’être capable de me déplacer aussi vite que les arrières et de défendre des postes 1 à 4 m’aide beaucoup », poursuit l’ailier, dans une interview pour Hoopshype.

De l’adresse à 3-points

Cette saison, le joueur de 22 ans peut se targuer d’être l’un des rares joueurs de la ligue, avec Anthony Davis, Joel Embiid ou Kristaps Porzingis, à tourner à la fois à au moins un contre et une interception par match.

Interrogé sur ses influences en défense, il cite Patrick Beverley, son ancien coéquipier dans le Minnesota. Ou Elston Turner, le spécialiste maison au sein du « coaching staff », lui-même joueur NBA dans les années 1980. « Je me souviens qu’au début de l’année, je n’étais pas très bon pour contourner les écrans, mais il m’a aidé à les surmonter en me donnant des petits trucs sur les gars qui sont de bons poseurs d’écrans. »

Son investissement défensif n’est plus sa seule priorité. Son récent match face aux Bulls a prouvé que l’ailier, auteur d’un gros contre par derrière sur DeMar DeRozan, était capable de créer en attaque, de faire les bonnes coupes au cercle et de sanctionner en « catch-and-shoot ».

« Je dirais qu’il faut rester agressif offensivement, aller à mes zones tout en continuant à très bien shooter à 3-points. Je veux continuer à défendre sur le meilleur joueur adverse et lui rendre la tâche aussi difficile que possible », se fixe l’ailier sur cette double fonction. Cette saison, il a retrouvé son niveau d’adresse longue distance de sa saison rookie, à 36%. Avec 52% de réussite générale, il tourne à 11 points de moyenne, sa meilleure moyenne.

Une comparaison avec Brandon Ingram

Une trajectoire et un profil qui lui permettent d’oser une comparaison : Brandon Ingram. « Avec notre longueur, notre taille et notre capacité à nous créer notre propre tir à mi-distance. Tout comme son développement en quelques années, il a fait ce bond en avant pour gagner le trophée de MIP. C’est un gars que j’admire et que je regarde aussi. »

Le joueur des Pelicans, qui a obtenu le titre de meilleure progression en quittant les Lakers, était bien plus développé en attaque dans ses premières saisons. À voir si Jaden McDaniels parvient à imiter le All-Star à terme.

« J’aimerais être un All-Star un jour. Pour l’instant, ce qui me semble réalisable, c’est de faire partie de l’équipe ‘All-Defensive’. Je sens que je pourrais être l’un des meilleurs ‘two-way players’ de la ligue. Puis, continuer à construire à partir des sélections All-Star, être MVP des playoffs et ces types de choses », ambitionne le coéquipier de Rudy Gobert.

On comprend mieux avec ce genre d’objectifs en tête, et ce potentiel, pourquoi les Wolves n’ont pas voulu le lâcher dans le transfert avec Utah. « J’essaie de ne pas y penser du tout. Je laisse le business se faire. […] J’ai l’impression de pouvoir contrôler ce que je vais devenir en travaillant dur. Le fait de savoir que mon potentiel est énorme m’incite à continuer à travailler et à essayer d’être le meilleur joueur possible », termine l’espoir des Wolves.