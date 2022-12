Damian Lillard bien dans sa tête, son corps et son basket

40, 36, 38, 37. Ce n’est pas la courbe de températures d’un malade, mais bien les points inscrits par Damian Lillard depuis quatre matches. Soit 37.8 points de moyenne, avec un superbe 50% de réussite à 3-pts.

Depuis son retour de blessure, et après un premier match pour se chauffer, la star de Portland est brûlante. Les Spurs sont les dernières victimes en date, avec 37 points encaissés à 7/14 derrière l’arc.

Comment le joueur explique-t-il ce coup de chaud ?

« Le plus important, c’est que physiquement, je me sens frais », assure-t-il à The Oregonian. « Pendant mes moments loin des parquets, j’ai pu trouver une routine et travailler sur mon corps. Je l’ai dit avant : cette saison, on va voir la meilleure version de moi-même. »

Même absent, il est resté proche du groupe

Le All-Star a en effet déjà manqué douze matches cette saison, mais il a toujours réussi à rester dans le groupe, pour ne pas casser le fil, ni l’alchimie avec ses coéquipiers. C’est l’autre clé de sa réussite.

« J’ai été avec les gars dans les rassemblements, les entraînements, dans le vestiaire. Je reste connecté à l’équipe », explique ainsi Damian Lillard sur sa philosophie. « Je vois ce qu’il se passe. Je regarde les joueurs, comment ils se mettent dans le rythme, où sont-ils à l’aise. Quand on se déconnecte de l’équipe, elle se déconnecte de vous aussi. Les choses se font sans vous. Je suis resté présent physiquement et vocalement. »

Josh Hart le confirme. « Mentalement, il est resté avec nous, à nous parler, à donner des conseils aux jeunes. C’est comme s’il n’avait rien manqué. »

Entre ses passes décisives (8) pour servir un coéquipier tout seul et ses shoots ouverts obtenus après un déplacement ou un écran, Damian Lillard a très souvent faire le bon choix face à la défense des Spurs.

« Il ne faut pas se soucier du système, il faut simplement jouer. Et il faut jouer juste. Nos joueurs de complément sont incroyables : ils connaissent leur rôle », résume Chauncey Billups. « Le coach est clair sur ce qu’il demande à chacun », poursuit d’ailleurs le meneur. « Chacun fait ce qu’il a faire : Josh Hart et Justise Winslow attaquent, font le bon choix et cela génère des opportunités pour les autres. »