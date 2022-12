Les Wizards en grand danger à l’Ouest

Les Suns ne sont pas les seuls à vivre un mois de décembre difficile. Les Wizards font même pire que les joueurs de Phoenix, avec sept revers de suite, soit la pire série de la NBA actuellement.

Les absents sont nombreux (Bradley Beal, Monte Morris, Rui Hachimura, Delon Wright, quand Kristaps Porzingis vient de se blesser…) et ce ne sera pas facile de rebondir car le calendrier à venir, jusqu’à Noël, s’annonce corsé.

La franchise va en effet voyager pendant six matches de suite à l’Ouest. Les Nuggets, les Clippers, les Lakers, les Suns, le Jazz et les Kings seront au programme. Toutes ces équipes possèdent un meilleur bilan que les Wizards.

« J’espère qu’on va voir des joueurs revenir », tente de se rassurer Kyle Kuzma pour NBC Sports. « On va devoir trouver des solutions car on est dans une mauvaise passe. On a perdu beaucoup de matches d’affilée et là, on va à l’Ouest affronter des équipes de playoffs. Si on n’a pas de réponses, ça va être un long voyage. »

Ce qui n’aide pas à être optimiste non plus, outre la mauvaise série actuelle et l’infirmerie pleine, c’est le bilan des Wizards loin de la capitale : trois victoires pour dix défaites. Clairement, ils voyagent mal.

« Je ne sais pas », répond Wes Unseld Jr. quand on lui demande comment il pourrait expliquer la différence entre les résultats à domicile (8 victoires – 7 défaites) et ceux à l’extérieur (3 victoires – 10 défaites). « Il faut parler d’avantage du terrain. On est chez nous, avec notre public. »

Avec six matches en dix jours, dont deux back-to-back (face aux équipes de Los Angeles, puis à Utah et Sacramento pour finir), il y a évidemment un risque de voir les Wizards revenir dans un sale état pour Noël…

« Ça va être très dur comme déplacements, surtout en ce moment, alors qu’on est déjà en grande difficulté. Ce ne sera pas facile. Que dire de plus ? Ça va être long, très long », prévient Kristaps Porzingis. « On doit se dire qu’il faut tous les gagner, sinon, on va revenir triste », annonce Daniel Gafford. « Je ne veux pas revenir triste. »