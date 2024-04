Les jeunes Knicks à l’origine du rebond défensif de l’équipe

Après avoir touché le fond à domicile face à Dallas, le 3 décembre, les Knicks présentaient un bilan de 10 victoires pour 13 défaites, et pointaient à la 11e place de l’Est. Depuis, la troupe de Tom Thibodeau a enchaîné quatre victoires extrêmement convaincantes, face aux Cavaliers, aux Hawks, aux Hornets et aux Kings.

New York est revenu dans le Top 6 de sa conférence (14 victoires – 13 défaites) grâce à un rebond défensif impressionnant. Sur les quatre dernières rencontres, New York affiche ainsi un « Defensive Rating » de 94.4 points par possessions, ce qui en fait très, très largement la meilleure défense de la ligue sur la période. Surtout, sur ces quatre matchs, les adversaires des Knicks ne shootent qu’à 39.1% de réussite, dont 22.1% à 3-points !

L’apport de Quentin Grimes et Miles McBride

Pour Tom Thibodeau, cette stat est la clé, et il rend hommage à l’apport de Quentin Grimes et Miles McBride.

« Quentin et Deuce (Miles McBride) apportent beaucoup, mais je ne veux pas oublier ce que les autres font également » explique le coach. « Quand vous commencez à regarder les stats, vous voyez que c’est plutôt bien. »

Comme le détaille Gibson Pyper en vidéo, les deux arrières changent toute la défense de New York par leur capacité à gêner et contenir les porteurs du ballon adverses, ce que les Knicks avaient énormément de mal à faire jusqu’à présent. Mais comme l’explique RJ Barrett, tout le groupe a haussé son niveau de jeu sur le plan défensif.

« La défense s’est vraiment améliorée, grâce à un effort supplémentaire, surtout avec des gars comme Deuce et Quentin, mais aussi Quick (Immanuel Quickley), qui font un gros travail sur le ballon », explique le Canadien au New York Post. « Et Mitch [Robinson], qui protège la peinture depuis l’arrière. Tout ça a été énorme pour nous. On doit essayer de garder toutes ces choses en place sur le plan défensif autant que possible. »

La jeunesse prend du plaisir

Car si Quentin Grimes et Miles McBride sont essentiels sur le ballon, c’est toute l’équipe qui a retrouvé la patte Thibodeau ces quatre derniers matchs, en faisant l’effort nécessaire sur le repli défensif ou en contestant un maximum de tirs. À l’image d’un Julius Randle beaucoup plus solide et impliqué dans le domaine.

« Il s’agit de jouer dur, de faire des efforts supplémentaires. Nous n’allons pas être parfaits à chaque match, nous allons faire des erreurs. Tant que nous nous donnons à 110%, que nous faisons l’effort pour compenser nos erreurs, tout ira bien », explique Quentin Grimes. « J’ai l’impression que c’est ce que nous avons fait au cours des quatre derniers matchs … Il y a beaucoup de jeunes avec moi, Deuce, Quick, RJ, mais c’est amusant. Nous avons quasiment le même âge, 22 ans ou moins. J’ai l’impression que c’est plus facile d’aller sur le terrain et de jouer, de s’amuser et d’aller chercher la victoire. C’est amusant d’aller sur le terrain avec tous ces jeunes gars ».

Et surtout, ça permet aux Knicks de se relancer, même si la rotation extrêmement courte de Tom Thibodeau, alors que son système défensif réclame beaucoup d’efforts, peut toujours être un problème à long terme.