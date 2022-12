Gary Payton II de retour avant 2023 ?

D’abord annoncé autour du 15 novembre, le début de saison de Gary Payton II avait finalement été repoussé, mais sans préciser de nouvelle date.

Un mois après, l’arrière n’a toujours pas commencé son aventure à Portland, après sa signature dans l’Oregon et son opération estivale pour un problème au niveau des muscles de la sangle abdominale.

Notre confrère Shams Charania indique que le champion 2022 avec les Warriors vise un premier match d’ici une ou deux semaines. Soit avant la fin de l’année et sûrement pendant le « road trip » de six matches des Blazers qui commence à San Antonio mercredi et se termine le 23 décembre à Denver.

Si ce timing est confirmé, le fils de l’ancienne légende des Sonics aura donc manqué autour de 30 rencontres.