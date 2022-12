Kyle Anderson au coeur de la montée en puissance de Rudy Gobert

Il fallait s’en douter, la blessure de Karl-Anthony Towns a rebattu les cartes dans le jeu des Wolves, et plus particulièrement en attaque, et c’est notre Rudy Gobert national qui s’en sort le mieux. En décembre, le nouveau pivot des Wolves tourne à 17 points et 12 rebonds de moyenne avec un joli 70% aux tirs, et il a noué une relation intéressante avec Kyle Anderson.

« Kyle facilite les choses pour tous ceux qui l’entourent » explique Gobert. « C’est un joueur tellement intelligent, et avec Kyle, je dois juste me mettre au bon endroit car la balle arrivera. Il n’y a rien de magique là-dedans. »

S’inspirer de Joe Ingles

Formé à San Antonio, et précieux à Memphis par son altruisme, Anderson a intégré le cinq de départ, et Gobert est le premier à en profiter. « C’est très kiffant » reconnaît Anderson. « J’ai regardé beaucoup de vidéos de Joe Ingles, pour voir comment il était efficace avec lui. Juste sa capacité à créer avec Rudy ces dernières années, et je dois juste essayer de trouver Rudy quand il s’ouvre au cercle. »

Témoin de cette montée en puissance et de cette relation, il y a Naz Reid. « Je le vois me piquer quelques trucs. Des Eurosteps. Il attrape le ballon, et sa finition est très bonne. Il est important pour nous, surtout en ce moment. C’est un joueur très important. »

Davantage utilisé en attaque, Gobert a créé des automatismes avec D’Angelo Russell et donc Anderson, et le Français assure qu’il a progressé par rapport aux années Jazz. « Je pense que je continue de m’améliorer d’année en année. Je pense que je suis un meilleur joueur aujourd’hui que la saison passée. »