Ben Simmons impatient de revenir

Depuis presque dix jours, Ben Simmons est bloqué à l’infirmerie. Et pour cause : il souffre du genou gauche, qui le gêne depuis le début de saison, mais aussi d’une contracture au mollet.

Le repos lui a fait du bien semble-t-il, puisque le joueur de Brooklyn se voit reprendre dans deux jours contre les Hawks. « Je suis impatient d’être à vendredi pour revenir sur les parquets », annonce-t-il à ESPN.

Jacque Vaughn avait expliqué les récentes blessures de l’ancien de Philadelphie par « l’accumulation des matches », qui commençait « à faire beaucoup pour lui ». Il faudra donc faire attention dorénavant.

« Je pense qu’on va clairement regarder les choses différemment », déclare Ben Simmons. « Je ne sais pas si cela va se traduire en minutes, ou plutôt en back-to-back. On va mettre ça au point ensemble, moi et le staff. Je vais leur dire comment je me sens. »

En espérant que cet arrêt n’a pas cassé son rythme car, au moment de sa blessure, l’ancien All-Star était enfin en bonne forme avec 13.6 points, 7.6 rebonds, 6.1 passes et 1.6 interception de moyenne sur les sept derniers matches.