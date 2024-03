Nouvelle alerte au genou pour Ben Simmons

Ben Simmons retrouvait des couleurs depuis deux semaines, avec des matches complets et quasiment toujours terminés avec plus de 10 points. Mais son genou gauche n’est pas encore décidé à le laisser tranquille.

La preuve contre Orlando. En deuxième quart-temps, l’ancien de Philadelphie, qui ressent une gêne, demande à sortir et ne reviendra pas de la partie. En onze minutes, il n’a pas marqué.

« On va surveiller ça au jour le jour », explique Jacque Vaughn à ESPN. « On va voir comment son genou va répondre aux soins, comment il se sent ce mardi. »

Le coach des Nets semblait assez serein et écartait l’idée d’une possible rechute. On sait que Ben Simmons a été écarté plusieurs matches à cause de son genou en début de saison.

« Je pense que c’est l’accumulation des matches », lance Jacque Vaughn. « Il n’a pas connu un tel enchaînement depuis longtemps et ça commence à faire beaucoup pour lui. Il est mis à rude épreuve. »

Kyrie Irving et les Nets espèrent que leur coéquipier ne sera pas bloqué à l’infirmerie pendant trop longtemps. « Quand il n’est pas là, on n’a pas notre « point forward » ou notre meneur de jeu », concède l’ancien de Cleveland et de Boston. « Il nous manque, c’est clair. »

Ben Simmons Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 PHL 81 34 54.5 0.0 56.0 1.8 6.4 8.1 8.2 2.6 1.7 3.4 0.9 15.8 2018-19 PHL 79 34 56.3 0.0 60.0 2.2 6.7 8.8 7.7 2.7 1.4 3.5 0.8 16.9 2019-20 PHL 57 35 58.0 28.6 62.1 2.0 5.8 7.8 8.0 3.3 2.1 3.5 0.6 16.4 2020-21 PHL 58 32 55.7 30.0 61.3 1.6 5.6 7.2 6.9 3.0 1.6 3.0 0.6 14.3 2022-23 BRK 42 26 56.6 0.0 43.9 1.0 5.3 6.3 6.1 3.3 1.3 2.3 0.6 6.9 2023-24 BRK 15 24 58.1 0.0 40.0 2.1 5.9 7.9 5.7 2.4 0.8 1.8 0.6 6.1 Total 332 33 56.0 13.9 58.9 1.8 6.0 7.8 7.4 2.9 1.6 3.2 0.7 14.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.