L’autre regret d’Allen Iverson : son absence de la « Redeem Team »

Tête d’affiche de l’équipe américaine, avec Tim Duncan, pour les Jeux olympiques 2004 à Athènes (LeBron James et Dwyane Wade étaient encore des rookies), Allen Iverson a connu et participé à la chute d’un mythe, avec cette médaille de bronze décrochée à l’issue de la compétition.

Ce fut la première fois (et la seule d’ailleurs), depuis l’arrivée des stars NBA aux J.O. en 1992, que les Américains ne repartaient pas avec la médaille d’or autour du cou.

« On pensait que mettre un paquet de professionnels suffirait à battre n’importe quelle équipe, mais ça n’a pas été le cas », se souvient le MVP 2001, qui se confie à Kevin Hart.

Le quadruple meilleur marqueur de la ligue voulait donc prendre sa revanche quatre ans plus tard, à Pékin. Surtout que sportivement, toujours All-Star, il tournait encore à 26.4 points et 7.1 passes de moyenne en 2007/2008 et restait un des meilleurs joueurs de la ligue.

Mais finalement, on le sait, encore plus depuis le documentaire sur Netflix, les dirigeants de Team USA ne vont pas miser sur lui pour constituer cette « Redeem Team ».

« Je voulais y aller, mais je n’ai pas été appelé et l’équipe a gagné », poursuit Allen Iverson. « Je ne pouvais rien y faire. Je ne voulais pas en faire une histoire pour ne pas manquer de respect aux sélectionnés. Ce sont mes potes, ils ont eu mon soutien jusqu’à la fin. Mais au fond de moi, ça m’a dérangé, ça m’a fait mal. »