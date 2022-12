Jalen Green valide les conseils de Nikola Jokic sur l’utilisation d’Alperen Sengun

Cette semaine, les Nuggets ont affronté deux fois les Rockets, et c’était l’occasion de voir Nikola Jokic face à Alperen Sengun, l’un des intérieurs qui lui ressemble plus parmi la nouvelle génération. Après le premier affrontement, Nikola Jokic a loué les qualités du Turc, et il a même conseillé aux Rockets de jouer davantage sur lui.

« Il est très talentueux. Cela vous paraîtra peut-être bizarre, mais je pense que les Rockets devraient jouer un peu plus avec lui, parce que leur jeu est parfois un peu trop statique. Il a le talent pour ça, il sait passer la balle, poster et il a du toucher et des mouvements en attaque. »

Des propos qui sont évidemment arrivés jusqu’aux oreilles de ses coéquipiers et de son coach. À commencer par Jalen Green. « Alperen l’admire et je trouve que c’est un très beau compliment. Je suis d’accord avec ce qu’il a dit. Je trouve qu’on a davantage de shoots à 3-points ouverts quand l’attaque passe par Alperen. Il y a beaucoup d’alternance entre les jeux intérieur et extérieur, et je trouve que ça lui ouvre le terrain. »

Pour Stephen Silas, Nikola Jokic a fait ce compliment car il se reconnaît dans le jeune Turc. « Je suis sûr que Jokic se voit en Alperen. C’est génial d’entendre un MVP dire que l’un des nos joueurs est un bon joueur qui peut peser sur les défenses de la même manière que lui. »

Si on s’en tient aux stats des deux joueurs, Alperen Sengun n’est finalement pas si loin de Nikola Jokic. Après 17 matches, il tourne à 15.5 points, 9.1 rebonds, 2.3 passes et 1.1 contre de moyenne. Lors de sa saison « sophomore », Nikola Jokic tournait à 16.7 points, 9.8 rebonds, 4.9 passes et 0.8 contre par match. A l’époque, les Nuggets avaient transféré Jusuf Nurkic aux Blazers pour lui permettre de s’exprimer davantage. On verra si les Rockets mettront Alperen Sengun autant dans la lumière dans les mois et les années à venir.