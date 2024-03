Nikola Jokic conseille aux Rockets de jouer davantage avec Alperen Sengun

« Je suis impatient de jouer contre lui cette semaine. » Alperen Sengun avait coché le 28 novembre dans son agenda, date du déplacement des Rockets sur le parquet des Nuggets. Là où le pivot turc était pressé d’affronter Nikola Jokic. Les deux hommes ne s’étaient croisés qu’une fois la saison passée. À l’époque, le joueur de 20 ans n’était encore qu’un joueur de rotation.

Désormais titulaire installé dans le Texas, il ne voulait pas manquer l’occasion de montrer ses progrès au Serbe. Les deux hommes ont en commun un sens du jeu très développé, notamment dans la qualité de passe. Son coéquipier, Kevin Porter Jr, le surnomme même « Baby Joker ».

« J’ai un an d’expérience avec Alperen. J’ai une bonne idée du moment où il va faire la passe ou tirer. Mais il ne faut pas se fier à ses yeux, soyez attentif avec lui. Il va faire la bonne lecture », développe le meneur des Rockets. « Cela me rend heureux quand on me compare à lui parce que c’est mon idole », affiche le pivot, en réaction.

Cette nuit, il a surtout brillé par ses qualités de finisseur. Rapidement embarqué dans un duel direct, dans la raquette, avec le double MVP, Alperen Sengun ne s’est pas démonté, au point de terminer avec 18 points (7/14 aux tirs dont 0/2 de loin), 7 rebonds et 3 passes.

« Les Rockets devraient jouer un peu plus avec lui, parce que leur jeu est parfois un peu trop statique »

S’il a fait souffrir son modèle, l’inverse est tout aussi vrai. Avec seulement quatre minutes de jeu de plus, le pivot des Nuggets a cumulé 32 points (11/17), 12 rebonds et 8 passes ! Du Jokic dans le texte. « J’ai bien joué, il a bien joué. C’était un bon match pour nous, on doit se tourner vers le prochain. J’oublie tout lorsque je rentre sur le terrain. Je suis en train d’apprendre. Il est bon au poste, j’apprends à défendre quand ils jouent au poste », note le Turc.

« J’ai adoré. C’est son idole. C’est quelqu’un dont il s’est inspiré pour son jeu. C’est positif de jouer contre des gars comme ça, surtout pour AL-P (ndlr : surnom de Sengun). Au final, c’est le MVP. C’est vraiment un bon ‘matchup’ pour (Sengun) », juge Kevin Porter Jr.

Un duel d’autant plus positif que Nikola Jokic lui-même, interrogé sur son adversaire du soir, a quelques compliments pour lui : « Il est très talentueux. Cela vous paraîtra peut-être bizarre, mais je pense que les Rockets devraient jouer un peu plus avec lui, parce que leur jeu est parfois un peu trop statique. Il a le talent pour ça, il sait passer la balle, poster et il a du toucher et des mouvements en attaque. » Si un double MVP le dit…

https://www.youtube.com/watch?v=_hmyfm9mz8U

Alperen Sengun Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 HOU 72 21 47.4 24.8 71.1 1.9 3.5 5.5 2.6 3.0 0.8 2.0 0.9 9.6 2022-23 HOU 75 29 55.3 33.3 71.5 3.2 5.8 9.0 3.9 3.4 0.9 2.6 0.9 14.8 2023-24 HOU 63 33 53.7 29.7 69.3 2.9 6.4 9.4 5.0 3.4 1.2 2.6 0.7 21.1 Total 210 27 52.8 28.4 70.5 2.7 5.2 7.9 3.8 3.3 1.0 2.4 0.9 14.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.