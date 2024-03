Coaches du mois : les débuts de rêve du rookie Joe Mazzulla

Rookies, joueurs et désormais entraîneurs. La NBA vient de finir de dévoiler ses premiers trophées de la saison, en nommant Joe Mazzulla (Celtics) et Monty Williams (Suns) comme « Coaches of the month » à l’Est et à l’Ouest, pour le compte d’octobre et novembre. Autrement dit les cerveaux des leaders de chaque conférence.

Apprécié de tous dans le Massachusetts, Joe Mazzulla signe des premiers pas au plus-que-parfait sur un banc NBA. Avec un bilan de 18 victoires et 4 défaites après un mois et demi de compétition, et surtout une attaque de feu, il mène pour le moment Boston au sommet de la ligue, alors qu’il n’est qu’un rookie dans le domaine. Rappelons qu’avant cette saison, il était l’assistant d’Ime Udoka, suspendu par ses dirigeants en amont de cet exercice 2022/23 et remplacé au pied levé par son ancien bras droit.

De l’autre côté du pays, Monty Williams confirme quant à lui son titre de Coach de l’année obtenu au printemps dernier, puisque Phoenix continue de faire la course en tête à l’Ouest : 15 victoires en 21 matchs. En dépit, pourtant, de l’absence de son maestro Chris Paul et de celle de Cameron Johnson, ainsi que de la mise à l’écart de Jae Crowder et des tensions estivales avec Deandre Ayton…

Portés par leurs « Players of the month » (Jayson Tatum/Devin Booker) et leurs « Coaches of the month » (Joe Mazzulla/Monty Williams), les Celtics et les Suns ont donc le vent en poupe, en ce début de saison…