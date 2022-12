Le patron d’Amazon ne voit pas de raison de supprimer le film antisémite partagé par Kyrie Irving

Alors que Kyrie Irving a été suspendu pour avoir partagé sur Twitter un lien vers un film conspirationniste et antisémite intitulé « Hebrews to Negroes: Wake Up Black America! », la NBA, les Nets et l’Anti-Defamation League avaient aussi interpelé Amazon, qui diffusait ce « documentaire » sur sa plateforme « Prime Video ».

Jusqu’à présent, l’entreprise n’avait pas vraiment réagi mais le New York Times a profité de la venue d’Andy Jassy, le successeur de Jeff Bezos à la tête d’Amazon, à son salon du livre pour l’interroger sur le sujet.

« En tant que revendeur pour des centaines de millions de clients ayant des points de vue très différents, nous devons permettre l’accès à ces points de vue, même s’ils sont répréhensibles et qu’ils diffèrent de nos points de vue particuliers », a répondu Andy Jassy, refusant quasiment tout contrôle moral sur ce qui est vendu sur Amazon.

Depuis des années, la plateforme est régulièrement critiquée pour son extrême tolérance sur la question, des associations expliquant notamment qu’Amazon facilite « la célébration d’idéologies qui encouragent la haine et la violence », en permettant à des groupuscules nazis, racistes ou suprémacistes d’entretenir une activité commerciale.

Ce n’est ainsi qu’en milieu d’année qu’Amazon a retiré les pires films de propagande de l’époque nazie, sous la pression publique du centre Simon Wiesenthal, de sa plateforme vidéo.

Andy Jassy explique qu’Amazon refuse de se prononcer sur les cas complexes. Amazon ne semble ainsi vouloir agir que lorsque les décisions sont « plus simples », a-t-il déclaré, comme le contenu qui « incite activement à la violence ou la promeut, ou qui enseigne aux gens comment faire des choses comme la pédophilie (sic) ».

Pour le patron d’Amazon, un « groupe important de personnes » et un panel examinent de toute façon déjà les œuvres présentes sur la plateforme, dans un « processus assez complexe » qu’il est difficile de changer.

Quant au fait d’ajouter un avertissement en amont du film en question, une solution qu’Amazon avait expliqué envisager, Andy Jassy ne semble pas y voir d’intérêt, et préfère faire confiance aux internautes…

« La réalité est que nous avons des critiques de clients très poussées », conclut-il ainsi. « Pour les livres qui suscitent beaucoup d’attention – en particulier l’attention du public – les clients font un bon travail pour mettre en garde d’autres personnes. »