Malik Monk, l’ambianceur des Kings

Après avoir laissé filé Alex Caruso il y a un an, les Lakers ont donc laissé partir Malik Monk en juillet dernier. L’ancien arrière des Hornets était pourtant l’une des rares satisfactions de la saison mais la direction a préféré miser son argent sur d’autres joueurs. Une aubaine pour les Kings qui recherchaient un scoreur en sortie de banc. Mieux encore, Malik Monk avait joué avec De’Aaron Fox à Kentucky, et leur complicité ne pouvait qu’être un point fort.

Cinq semaines après le début de la saison, tous les feux sont au vert à Sacramento. L’équipe s’est installée dans le Top 8 de la conférence Ouest, et vient de signer une série de sept victoires de rang. Du jamais vu depuis 2004 !

Dans le sillage de De’Aaron Fox, Sacramento affiche l’attaque la plus prolifique de la NBA, et Malik Monk a doublé ses stats en un mois : 8.3 points en octobre puis 16.5 points en novembre. Il vient même de signer deux matches à 26 et 27 points, et son coach adore sa bonne humeur.

« Il apporte beaucoup de joie à cette équipe. Il se marre tout le temps, il fait des blagues » raconte Mike Brown. « C’est quelqu’un qui permet à tout le monde de rester soudés et impliqués, simplement parce qu’il veut prendre du plaisir. Pas uniquement pour lui, mais pour tous les autres. Ce genre de chose est contagieuse. Surtout quand on passe par des moments difficiles. »

Un pansement porte-bonheur

Exemple de sa bonne humeur et de son caractère excentrique, ce pansement qu’il garde sur sa pommette. « Je dois le garder. Tant que ma couleur de peau ne sera pas revenu, je vais le garder » prévient-il. Un pansement devenu même un porte-bonheur puisqu’il a coïncidé avec la belle série des Kings. Au départ, il a commencé à le porter le 7 novembre dernier, et plus de deux semaines plus tard, il le garde, avec des variantes pour les couleurs.

« Je déteste ce pansement » lâche De’Aaron Fox. « On ne gagne pas grâce à ce pansement. Sa coupure est cicatrisée. Il va bien. Il va parfaitement bien, mais il va continuer de le porter. »

Peut-être qu’il arrêtera de le porter si les Kings se qualifient en playoffs…