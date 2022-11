À Miami, Kyle Lowry fait plus que de la résistance

Ne comptez pas sur Kyle Lowry pour se ménager au cœur de la tempête. La cascade de blessures que vit le Heat malmène Erik Spoelstra, qui doit se creuser la tête pour trouver des solutions avec les joueurs valides.

Ce soir à Washington, ce sera au tour de Max Strus de manquer à l’appel, touché à l’épaule. Kyle Lowry risque donc de devoir encore se démultiplier, lui qui a enchaîné les matchs à rallonge ces derniers jours, entre ses 51 minutes disputées dans la défaite à Washington en prolongation ou sa sortie à 44 minutes dans le deuxième match d’un back-to-back sur le parquet des Wolves. Le meneur vétéran ne se ménage pas, au point même d’être le joueur de Miami qui joue le plus cette saison : plus de 36 minutes par match !

« Je ne le dirais jamais assez au sujet de Kyle Lowry et c’est pourquoi il a cette réputation, celle d’un gagnant. Il gère aussi ses problèmes, mais il dit : ‘Je suis disponible, Coach. Pour tout ce que vous voulez de moi. Si vous avez besoin que je joue 48 minutes, je jouerai 48 minutes’ », apprécie Erik Spoelstra en marge de la rencontre de ce soir.

La définition d’un professionnel

Dans cette situation de crise, qui contraint le coach à suggérer à ses joueurs blessés de revenir prématurément, Kyle Lowry joue son rôle de vétéran et de leader en donnant l’exemple.

« Il s’agit de jouer au basket et de faire mon travail au plus haut niveau possible. Je ne sais pas combien de temps je pourrai jouer au basket. Je veux jouer. J’aime toujours ça et je m’amuse en le faisant », a-t-il confié.

Pour l’heure, malgré les efforts de chacun pour essayer de compenser les absences, Miami reste sur quatre revers de suite dans ce « road trip » périlleux. Forcément, Kyle Lowry n’a plus ses jambes de 20 ans et il peine en attaque, avec 30% de réussite. Mais son attitude irréprochable ne peut qu’être louée par ses coéquipiers.

« C’est un vrai professionnel », a reconnu Bam Adebayo, un autre résistant appelé à jouer plus dans ces conditions. « J’ai l’impression que c’est la définition de Kyle, capable de jouer malgré certaines blessures, à son âge, à jouer des « back-to-back ». Je respecte ça. Ça en dit long sur son caractère et sur ce qu’il représente. Même si des gars sont blessés, il veut toujours aller sur le terrain, être performant et essayer de nous faire gagner ».

Ce soir encore pour la réception de Washington, Gabe Vincent, Tyler Herro, Victor Oladipo, Max Strus, Jimmy Butler, Duncan Robinson, Udonis Haslem, Omer Yurtseven sont d’ores et déjà forfaits.