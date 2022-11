Reggie Bullock très touché par la tuerie homophobe perpétrée dans le Colorado

Touché de près par la haine homophobe et transphobe, puisque sa sœur transgenre, Mia Henderson, avait été assassinée en 2014 à Baltimore, Reggie Bullock a le cœur lourd après la tuerie perpétrée dans un club LGBTQ, dans la nuit de samedi à dimanche à Colorado Springs, dans le Colorado, qui a fait 5 morts et au moins 18 blessés.

Véritable porte-parole de la cause en NBA, et même lauréat du deuxième prix Kareem Abdul-Jabbar au printemps dernier, qui récompense le « champion » de la justice sociale dans la ligue, l’ailier des Mavericks ne cachait pas sa tristesse face à ce drame avec lequel il est bien trop familier.

« Forcément, au regard de mon engagement pour cette communauté, cela m’a beaucoup touché. J’ai une amie qui appartient à la communauté LGBTQ, et elle me disait récemment qu’elle avait le sentiment qu’il n’y avait même plus d’endroits tranquilles dans lesquels ils pouvaient se rassembler, et faire la fête » déclarait l’ancien de North Carolina, attristé mais déterminé à poursuivre son combat.

« Mais en l’écoutant parler de ce drame, j’ai encore davantage pris conscience de l’importance de mon travail. Je dois continuer. Je n’ai pas pu faire grand-chose ce weekend, car nous avions un match le lendemain [contre Denver, ndlr]. Mais je vais continuer à œuvrer. Je crois qu’en janvier, nous recevons [des membres de la communauté] pour un match. Et de mon côté, je continue d’être en contact avec des associations, pour faire tout ce qui est en mon pouvoir pour défendre la communauté LGBTQ. »

Dans une société américaine plus divisée que jamais, meurtrie par des attaques haineuses à de trop nombreuses reprises, Reggie Bullock veut demeurer une voix qui porte, et une figure rassurante pour la communauté LGBTQ.

« Dans notre société, il y a bien trop de personnes malintentionnées, qui veulent faire souffrir cette communauté. Je dois continuer de me dresser face à cette haine, je dois continuer d’apporter de l’attention sur la haine à laquelle la communauté fait face. » a-t-il ajouté. « J’adresse toutes mes pensées et prières aux familles des victimes. »