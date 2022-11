Passé de San Antonio à Portland en cours de saison passée, Drew Eubanks a profité à plein de ce retour au pays. Ayant grandi à Troutdale, dans la banlieue de Portland, il a retrouvé avec bonheur l’Etat de sa jeunesse, tournant notamment à 14 points et 8 rebonds dans la saison en roue libre des Blazers l’année passée.

Redevenu remplaçant cette saison, en doublure officielle de Jusuf Nurkic, il fait mieux qu’assurer l’intérim. Parfois préféré à Jusuf Nurkic de par son profil plus léger et plus rapide, Drew Eubanks apporte également son jeu rugueux et dur au mal. Des caractéristiques qu’il trimballe depuis ses débuts avec la balle orange.

« Il a un côté méchant en lui que j’adore », sourit Chauncey Billups dans The Athletic. « Il se retrouve dans une échauffourée quasiment à chaque match. Il est un de ces gars qu’on déteste affronter mais tout simplement parce qu’il joue toujours à fond. »

« Je ne vais pas non plus me laisser chahuter [en NBA] »

Plutôt prédestiné à passer pro au baseball, avec un lancer chronométré à 140 km/h notamment, Drew Eubanks a changé de sport à partir du lycée. C’est de là que lui vient son côté « méchant ». Car, à l’époque, il était plutôt girafe que boeuf…

« Quand j’ai commencé à jouer, je me faisais bousculer par tout le monde. Donc, je balançais mes coudes dans tous les sens pour essayer de frapper quelqu’un. Je voulais les éclater ! », se souvient Drew Eubanks. « Et puis, quand j’ai commencé à progresser, j’ai toujours gardé cette mentalité un peu méchante : ‘Tu ne me touches pas’. Je n’aimais pas me faire chahuter à l’époque. Je n’aimais pas me faire chahuter à l’université. Et je ne vais pas non plus me laisser chahuter [en NBA]. »

A 2m08 pour 111kg, Drew Eubanks a désormais le physique typique de l’intérieur NBA, capable de poser des écrans autoritaires et d’aller jouer des coudes pour batailler aux rebonds. Plus une belle dextérité pour aller chercher des finitions pas forcément évidentes au alley-oop.

« J’essaye de rester aussi équilibré que possible. Je sais qu’on est bien classé mais j’essaye de jouer comme si on était tout au fond de la Conf’ Ouest. Pour jouer dur sur chaque possession, pour ne rien lâcher. Pour gagner dans cette ligue, il faut parfois être parfait. Et récemment, on a eu trop de hauts et de bas. Je pense que notre concentration doit être encore plus élevée. »