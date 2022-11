Ben Simmons fait le plein de confiance avant de retrouver Philadelphie

« C’est ce que j’attends de Ben. Alors je ne vais pas m’enthousiasmer lorsqu’il joue bien. » Kevin Durant ne le dira pas mais on imagine que ce genre de performance venant de Ben Simmons n’est pas pour lui déplaire.

Cette nuit, face à des Grizzlies très diminués, l’Australien a signé son meilleur match depuis qu’il porte le maillot des Nets : 22 points (à 11/13 aux tirs), 8 rebonds et 5 passes décisives, mais 5 ballons perdus. « Je sais ce dont je suis capable, je ne suis pas surpris », relativise lui aussi le gaucher après la rencontre.

Sa belle sortie vient confirmer sa bonne forme du moment. Après ses 11 points postés dans une lourde défaite sur le parquet des Kings, il avait enchaîné avec 15 points à 100%, 13 rebonds et 7 passes à Portland. L’explication selon lui ? Son envie de se focaliser sur le jeu et de fermer les yeux sur le discours médiatique.

« Si je commence à lire tout ce qui se dit et que ça me monte à la tête, ce n’est pas bon pour moi. Donc je veux juste rester concentré, prendre les choses au jour le jour. Il suffit de continuer à se baser sur les bonnes journées et à rester dedans », affiche-t-il.

Ce sentiment de le voir jouer libéré de cette pression a été notable cette nuit. Avec le retour de suspension de Kyrie Irving conjugué à l’absence de Nic Claxton, il a été utilisé en pivot face à Steven Adams. Ce dernier, comme d’autres avant lui, a laissé beaucoup d’espace à l’Australien pour mieux protéger sa raquette. Ben Simmons n’a pas hésité à l’attaquer frontalement. Il a inscrit son premier panier sur un « hook » main droite après avoir travaillé dos au cercle face au pivot d’en face.

« Je crois qu’on a vu immédiatement la force avec laquelle il jouait, que ce soit son rythme ou sa façon d’attaquer le cercle, c’était une attaque incessante. Il sera difficile pour nos adversaires de défendre avec le rythme qu’il a créé pour nous ce soir », juge Jacque Vaughn.

Prêt pour son retour à Philadelphie

On verra ce qu’il en sera demain à l’occasion du déplacement des Nets sur le parquet, bien connu par Ben Simmons, des Sixers. L’Australien va retourner pour la première fois sur le terrain du Wells Fargo Center en tant qu’adversaire. L’an dernier, il n’avait été présent qu’en civil, après le transfert pour James Harden. « Je suis prêt à jouer. Il se passe quelque chose de particulier ? », fait mine de s’interroger, avec un grand sourire, le joueur des Nets en référence à ce prochain match.

Puis un journaliste lui demande s’il s’est écoulé suffisamment de temps pour que l’accueil réservé par les locaux ne soit pas aussi mauvais que la dernière fois. De quoi provoquer le regard incrédule de l’intéressé avant même la fin de la question. « À Philly ? Je sais ce qui m’attend. Cela fait partie du jeu. Les fans de Philadelphie sont incroyables. Ce sont des fans inconditionnels. Je respecte ça dans cette ville », affiche l’ancien coéquipier de Joel Embiid, en évoquant une « expérience unique » de jouer là-bas.

Lui qui devrait défendre sur le Camerounais, en plus d’envoyer probablement « quatre gars » autour, se souvient qu’il avait seulement 18 ans au moment d’arriver en Pennsylvanie. « Donc c’est vraiment le seul endroit où j’ai vécu en tant qu’adulte. J’ai donc beaucoup d’amour pour cette ville. Les gens ne le savent pas, mais beaucoup de mes meilleurs amis sont de là-bas. Mon frère vit toujours à Philadelphie. Donc quelle que soit la situation, ce qui est arrivé est arrivé, j’ai toujours beaucoup d’amour pour cette ville, alors j’ai hâte d’y aller et de jouer. »