John Wall : « Franchement, je visais les 20 passes ! »

On ne sait pas si c’est un record NBA mais cette nuit, John Wall a distribué neuf passes en six minutes lors de son entrée en jeu face aux Spurs ! C’est énorme, et dans la victoire facile des Clippers contre les Spurs, il va finalement finir avec 15 passes en 24 minutes. L’ancien All-Star est le premier joueur des Clippers à atteindre ce seuil des 15 passes depuis Chris Paul en 2017. Il égale aussi le record des Clippers pour un remplaçant, détenu jusque là par Gary Grant (1991) et Pooh Richardson (1997).

« Quand John joue comme ça, on est difficile à battre » résume Tyronn Lue. « Ce soir, c’était l’un de nos meilleurs matches de la saison. C’est un match référence pour la manière avec laquelle on doit jouer. C’était un match plaisant à jouer et à regarder. »

Lue a apprécié que ses joueurs multiplient les extra-pass pour trouver le meilleur tir possible. Sur quelques séquences, il y avait du « passing game » digne des Spurs justement. Et quand on est meneur de jeu, c’est évidemment une aubaine d’être dans de tels systèmes.

« Franchement, je visais les 20 passes » réagit Wall. « Pendant toute ma carrière, j’ai aimé faire des passes. Ici, il y a sans doute l’effectif le plus riche avec lequel j’ai joué. On ne devrait pas se préoccuper de savoir qui est notre meilleur marqueur, et simplement jouer comme il faut. »

Pour Lue, tout part de Wall, et comme les Clippers possèdent la plus mauvaise attaque de la NBA, avec 104.4 points inscrits par match, son altruisme et sa vitesse sont essentiels pour trouver des paniers faciles. « Les autres joueurs doivent suivre car on doit trouver des paniers faciles. Quand on tourne à seulement 104 points de moyenne, on se doit de marquer des paniers faciles, et c’est ce que John nous permet. »