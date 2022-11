Caris LeVert sort du cinq majeur de Cleveland

Qui allait être l’ailier titulaire de Cleveland aux côtés de Darius Garland, Donovan Mitchell, Evan Mobley et Jarrett Allen ? Beaucoup attendaient Isaac Okoro, pour équilibrer le cinq majeur en apportant de la défense aux côtés du « backcourt » mais c’est finalement Caris LeVert qui avait hérité de la place lors du « training camp ».

Sauf que ça n’a pas duré et, après cinq défaites marquées par des performances défensives très inquiétantes, JB Bickerstaff a déjà changé son fusil d’épaule et replaçant Caris LeVert sur le banc, pour titulariser Lamar Stevens.

« Nous ne jouons pas un basket qui gagne en ce moment. C’est aussi simple que cela », a expliqué le coach en amont de ce changement. « Nous avons mis en place une formule qui nous permet, et nous permettra, de réussir. Ce que nous devons faire, c’est nous y tenir mutuellement. Pour l’instant, ce n’est pas le cas. C’est ma responsabilité de chercher et de trouver les gars qui sont les plus disposés à jouer de la manière dont nous voulons jouer, qui nous aideront à réussir. C’est ce que nous ferons. Est-ce que cela change l’opinion que j’ai de notre équipe ? Non. J’aime tous ces gars de la même façon. Mais il est de notre responsabilité de faire ce qui est le mieux pour l’équipe et de trouver les gars qui vont jouer de la manière dont nous avons besoin de jouer. »

Lamar Stevens plutôt qu’Isaac Okoro

Caris LeVert retrouve donc le banc, et un rôle plus naturel d’arrière, et surtout il n’évoluera plus avec le tandem Garland/Mitchell, afin sans doute de pouvoir davantage avoir le ballon en main.

Mais pour le remplacer, JB Bickerstaff n’a donc pas opté pour Isaac Okoro, mais pour Lamar Stevens.

« Chaque année, il gagne sa place sur le parquet », détaillait le coach sur cet ailier (1m98) de devoir, qui tourne à 5.3 points et 2.5 rebonds de moyenne en carrière. « Il mérite cette opportunité. Il est tôt dans la saison et nous essayons encore de comprendre les groupes, les rotations et ce genre de choses. Les blessures jouent un rôle, mais il est un joueur de rotation. Je dois juste trouver un moyen de le faire entrer sur le terrain ».

Ce sera donc dans le cinq. Pour la première, face aux Hornets, le changement ne fut pas franchement spectaculaire, avec une victoire compliquée en prolongation face aux Hornets. Lamar Stevens (3 points à 1/5) a d’ailleurs fini le match avec le pire +/- (-15) de son équipe, quand Caris LeVert terminait avec 4 points à 1/8 comme remplaçant.