Kawhi Leonard estime que son retour de blessure est un « processus sur deux ans »

Après 12 matchs d’absence, Kawhi Leonard a finalement retrouvé les terrains la nuit dernière, face aux Pistons. Logiquement rouillé (6 points à 2/8, 5 rebonds, 4 passes mais +26 au +/-), comme son équipe, il n’a pas voulu épiloguer sur les raisons qui l’ont poussé à rester à l’infirmerie ces dernières semaines.

Mais pour lui, c’est simplement le processus de récupération, après sa rupture d’un ligament croisé en juin 2021.

« C’était de la récupération, pour être prêt » s’est-il contenté d’expliquer. « Je ne vais pas l’expliquer parce que je ne suis pas médecin, et personne ici ne l’est. Donc je me préparais juste à revenir sur le parquet. »

Soumis à une limite de temps de jeu, Kawhi Leonard a au moins une certitude : il sera titulaire. Tyronn Lue veut ainsi l’utiliser dans le cinq majeur et ne plus le faire sortir du banc.

« Comme je l’ai déjà dit au début de la saison, ça va être un long périple », explique Kawhi Leonard, 31 ans, au sujet de son retour à son meilleur niveau. « La récupération après une rupture d’un ligament croisé ne se fait pas en un an. Tout le monde pense ça, mais c’est un processus de deux ans. Je le sais et je vais poursuivre le travail. »

Car il y en a, à la fois pour que Kawhi Leonard (dont la série de matchs à +10 points s’est arrêtée à 177) retrouve son meilleur niveau, mais aussi pour que Paul George et compagnie retrouvent leurs automatismes à ses côtés.

Mais pour Reggie Jackson, Kawhi Leonard reste Kawhi Leonard, même s’il n’est pas à 100%.

« J’essaie simplement de lui rappeler qu’il est Kawhi Leonard », explique le meneur. « Qu’il est spécial. C’est l’un des meilleurs joueurs de tous les temps et nous avons une confiance absolue en lui, peu importe ce qu’il se passe. Peu importe sa ligne de stats. Je me fiche qu’il ait réussi ses tirs. Je me fiche qu’il ait perdu le ballon. Il est ce qu’il est pour une raison, et nous allons nous appuyer sur lui dans le quatrième quart-temps. »

Kawhi Leonard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 SAN 64 24 49.3 37.6 77.3 1.6 3.5 5.1 1.1 1.4 1.3 0.7 0.4 7.9 2012-13 SAN 58 31 49.4 37.4 82.5 1.1 4.9 6.0 1.6 1.7 1.7 1.1 0.6 11.9 2013-14 SAN 66 29 52.2 37.9 80.2 1.2 5.1 6.2 2.0 1.9 1.7 1.2 0.8 12.8 2014-15 SAN 64 32 47.9 34.9 80.2 1.3 5.9 7.2 2.5 2.0 2.3 1.5 0.8 16.5 2015-16 SAN 72 33 50.6 44.3 87.4 1.3 5.5 6.9 2.6 1.9 1.8 1.5 1.0 21.2 2016-17 SAN 74 33 48.5 38.0 88.0 1.1 4.7 5.8 3.5 1.7 1.8 2.1 0.7 25.5 2017-18 SAN 9 23 46.8 31.4 81.6 0.7 4.0 4.7 2.3 1.0 2.0 1.8 1.0 16.2 2018-19 TOR 60 34 49.6 37.1 85.4 1.3 6.0 7.3 3.3 1.5 1.8 2.0 0.4 26.6 2019-20 LAC 57 32 47.0 37.8 88.6 1.0 6.1 7.1 4.9 2.0 1.8 2.6 0.6 27.1 2020-21 LAC 52 34 51.2 39.8 88.5 1.1 5.4 6.5 5.2 1.6 1.6 2.0 0.4 24.9 2022-23 LAC 52 34 51.2 41.6 87.1 1.1 5.4 6.5 3.9 1.6 1.4 1.7 0.5 23.8 2023-24 LAC 68 34 52.5 41.7 88.5 1.2 4.9 6.1 3.6 1.4 1.6 1.8 0.9 23.7 Total 696 32 49.9 39.1 86.2 1.2 5.2 6.4 3.1 1.7 1.7 1.6 0.7 20.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.