Une victoire dans la douleur pour le retour au jeu de Kawhi Leonard

Absent depuis 12 matchs, Kawhi Leonard retrouvait le cinq majeur des Clippers face aux Pistons. Ces derniers, privés de Cade Cunningham, étaient une proie facile pour les Californiens, même si ce fut très compliqué pour la troupe de Tyronn Lue, en retard à la mi-temps et qui a dû cravacher pour finalement s’imposer (96-91).

Sans rythme pendant une grosse partie de la rencontre, Los Angeles a dû attendre que ses remplaçants ne relancent (un peu) la machine, avant de faire la différence, au talent et à l’expérience, sur la fin.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le retour de Kawhi Leonard. C’était évidemment l’information de la soirée. Kawhi Leonard était de retour… et il y a du boulot. Pour qu’il retrouve du rythme (6 points à 2/8, 5 rebonds, 4 passes mais +26 au +/-) mais surtout pour que ses coéquipiers apprennent à jouer avec lui, malgré ses absences.

– Le manque de rythme des Clippers. C’est sans doute en partie lié au retour de Kawhi Leonard, mais c’est aussi un fait récurrent pour la troupe de Tyronn Lue. Il y a un vrai manque de rythme collectif dans le jeu des Clippers, avec des actions limitées à deux joueurs, et très peu de mouvements loin du ballon. En particulier dans le cinq majeur. Ça finit souvent avec un tir sans décalage, face à des défenses en place.

– La maladresse des Pistons. S’ils n’ont vraiment pas été transcendants en attaque, les Clippers ont au moins fait le boulot en défense. Les jeunes Pistons les ont également aidés en ratant la majorité de leurs tirs. 33/88 (38%) au total, dont 6/31 à 3-points (19%). Avec un peu d’adresse, il y avait de quoi repartir avec la victoire.

TOPS/FLOPS

✅ Reggie Jackson. Il est toujours motivé face aux Pistons et il l’a encore montré, surtout en deuxième quart-temps, avec 23 points à 7/12 au tir, 3 rebonds et 3 passes décisives.

✅ Marcus Morris. Sa première mi-temps est ratée, mais c’est lui qui fait la différence après la pause, avec des tirs importants qui ont coupé les jambes de Detroit.

⛔ Paul George. L’ancien des Pacers et du Thunder se place en lieutenant de Kawhi Leonard, mais il a bien du mal à se situer dès que « The Klaw » est sur le terrain. Sa prestation globale (16 points à 5/18, 9 rebonds, 3 passes et 4 pertes de balle) a été très décevante, puisqu’il n’a jamais réussi à prendre les choses en main.

⛔ Jaden Ivey/Killian Hayes. Vivement que Cade Cunningham revienne pour mettre un peu d’ordre à la mène pour Detroit. Car entre un Killian Hayes qui veut faire tourner mais ne regarde pas assez le cercle, et qui est maladroit (1/8) quand il le fait, et un Jaden Ivey qui ne regarde pas assez ses coéquipiers (18 points à 8/21 au tir, 1/7 à 3-points, 5 passes et 4 pertes de balle) et se contente souvent de foncer tête baissée, ce n’est pas brillant…

LA SUITE

LA Clippers (9-7) : Los Angeles enchaîne, toujours à domicile, face aux Spurs demain soir (04h30)

Detroit (3-13) : back-to-back à Los Angeles, avec le duel face aux Lakers la nuit prochaine (04h30)