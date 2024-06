Les Clippers toujours extrêmement prudents avec Kawhi Leonard

Comme les récentes nouvelles étaient rassurantes, avec un Kawhi Leonard qui participe à du cinq-contre-cinq à l’entraînement, l’enthousiasme était logique autour du retour à la compétition de l’ailier.

Comme annoncé, ce ne fut pas le cas samedi à domicile contre les Nets et Kawhi Leonard, toujours à cause de son genou, a ainsi manqué son onzième match de suite. Et ça pourrait encore continuer quelques jours car Paul George et Los Angeles ne veulent pas le presser.

« Je suis impatient de le revoir, quand il sera prêt », précise l’autre star des Clippers pour l’OCR. « Personne ne veut lui mettre la pression pour son retour. Il reviendra quand il reviendra. Nous, on a un travail à faire : jouer et gagner des matches. Quand il sera prêt, il sera prêt et ça dépend de lui, pas de nous. »

Les Californiens ont certes perdu contre Brooklyn mais ils restent sur cinq victoires en sept matches depuis leur mauvaise passe fin octobre, avec quatre revers de rang. Et comme la saison arrive tout juste à son premier mois, inutile de précipiter les choses avec le MVP des Finals 2014 et 2019.

« J’ai connu ça, de regarder du banc, de vouloir aider ses coéquipiers, de vouloir jouer », se souvient l’ancien joueur des Pacers et du Thunder. « Mais la saison est longue. La bonne nouvelle, c’est qu’il joue en cinq-contre-cinq. Ça, c’est positif et il franchit les étapes vers un retour à un moment ou un autre. »

Kawhi Leonard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 SAN 64 24 49.3 37.6 77.3 1.6 3.5 5.1 1.1 1.4 1.3 0.7 0.4 7.9 2012-13 SAN 58 31 49.4 37.4 82.5 1.1 4.9 6.0 1.6 1.7 1.7 1.1 0.6 11.9 2013-14 SAN 66 29 52.2 37.9 80.2 1.2 5.1 6.2 2.0 1.9 1.7 1.2 0.8 12.8 2014-15 SAN 64 32 47.9 34.9 80.2 1.3 5.9 7.2 2.5 2.0 2.3 1.5 0.8 16.5 2015-16 SAN 72 33 50.6 44.3 87.4 1.3 5.5 6.9 2.6 1.9 1.8 1.5 1.0 21.2 2016-17 SAN 74 33 48.5 38.0 88.0 1.1 4.7 5.8 3.5 1.7 1.8 2.1 0.7 25.5 2017-18 SAN 9 23 46.8 31.4 81.6 0.7 4.0 4.7 2.3 1.0 2.0 1.8 1.0 16.2 2018-19 TOR 60 34 49.6 37.1 85.4 1.3 6.0 7.3 3.3 1.5 1.8 2.0 0.4 26.6 2019-20 LAC 57 32 47.0 37.8 88.6 1.0 6.1 7.1 4.9 2.0 1.8 2.6 0.6 27.1 2020-21 LAC 52 34 51.2 39.8 88.5 1.1 5.4 6.5 5.2 1.6 1.6 2.0 0.4 24.9 2022-23 LAC 52 34 51.2 41.6 87.1 1.1 5.4 6.5 3.9 1.6 1.4 1.7 0.5 23.8 2023-24 LAC 68 34 52.5 41.7 88.5 1.2 4.9 6.1 3.6 1.4 1.6 1.8 0.9 23.7 Total 696 32 49.9 39.1 86.2 1.2 5.2 6.4 3.1 1.7 1.7 1.6 0.7 20.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.