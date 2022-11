42 points (13/22), 13 rebonds et 10 passes décisives. Dans une nuit qui a vu Joel Embiid et Jayson Tatum également dépasser les 40 points, la ligne de stats de Luka Doncic reste la plus impressionnante.

Car l’influence globale du Slovène sur son équipe des Mavericks est folle. Ce triple-double à plus de 40 points est son quatrième du genre en carrière. Seuls cinq autre joueurs en ont réalisé autant : Oscar Robertson (22), James Harden (16), Russell Westbrook (13), Wilt Chamberlain (7) et LeBron James (6).

« Il a inscrit 42 points, il a un triple-double… C’est juste une petite promenade dans le parc pour lui » s’amusait ainsi Jason Kidd suite à la performance de son « franchise player » face à Portland.

Après deux derniers matchs compliqués, Luka Doncic expliquait s’être senti beaucoup mieux physiquement face aux Blazers. Après une « bonne journée de récupération », il a ainsi pu utiliser son avantage physique face à Damian Lillard ou Anfernee Simons pour trouver des tirs près du cercle ou provoquer des lancers-francs.

« Nous avons échangé un bon tir pour un meilleur tir. C’est la confiance que nous devons avoir à chaque match »

Mais comme le notait Spencer Dinwiddie, le plus important est qu’il a surtout fait les bonnes lectures, punissant les prises à deux en fin de match pour trouver ses coéquipiers, et notamment son acolyte du « backcourt ».

« Ils ont « trappé » Luka et il fait un travail phénoménal, avec la bonne lecture, la bonne passe », expliquait Spencer Dinwiddie, auteur de trois paniers à 3-points consécutifs dans le « money-time » suite à des décalages de son leader. « Il m’a trouvé et j’ai pu réussir quelques tirs ».

C’est Dorian Finney-Smith qui a scellé l’affaire, toujours suite à une prise à deux sur Luka Doncic, avant que les Mavericks ne fassent circuler le ballon pour trouver le shooteur le mieux placé.

« C’est la confiance que nous avons les uns envers les autres », a conclu Luka Doncic. « Reggie (Bullock) avait un tir ouvert dans la dernière minute, mais il a vu que Doe-Doe (Finney-Smith) était encore plus ouvert. Nous avons échangé un bon tir pour un meilleur tir. C’est la confiance que nous devons avoir à chaque match. »