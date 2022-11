Pour le moment, Ben Simmons reste 6e homme aux Nets

Pour le Clippers – Nets de la nuit prochaine, on sait déjà que Kawhi Leonard, tout comme Kyrie Irving, n’en sera pas. On sait aussi que Ben Simmons ne sera pas dans le cinq de Brooklyn. Les Nets vont maintenir leur cinq utilisé depuis quatre rencontres, avec Nic Claxton au pivot et la petite surprise Edmond Sumner à la mène, pour entourer Kevin Durant, Royce O’Neale et Joe Harris.

Pour Jacque Vaughn, l’idée est simple : limiter les séquences où Ben Simmons et Nic Claxton évoluent ensemble. Lorsque c’est le cas, les Nets enregistrent un déficit au score de 32 points car leurs adversaires exploitent le fait qu’aucun des deux n’estt une menace extérieure. Ben Simmons n’affiche en effet absolument aucun progrès dans le secteur puisqu’il n’a tenté sa chance à 3-points qu’à une seule reprise jusqu’ici.

« C’est compliqué. Nos adversaires s’appuient sur cette dimension qui leur facilite la tâche quand on est tous les deux sur le terrain. Mais la saison est longue, on peut trouver une solution, et je crois qu’on peut y arriver à un moment donné. Peut-être pas maintenant, mais une fois que Ben sera opérationnel, on pourra peut-être trouver une solution », tente d’analyser le pivot titulaire.

De la flexibilité

« On est encore en train d’apprendre les uns des autres, et chaque cinq est encore en train de le faire », rappelle de son côté Jacque Vaugh, qui a été convaincu par la dernière sortie de l’Australien. Face aux Knicks en milieu de semaine, le remplaçant a inscrit 6 points (3/6 aux tirs), capté 9 rebonds et distribué 4 passes décisives. Surtout, il a signé un très bon +18 au score en 24 minutes.

« Il nous donne la flexibilité de pouvoir jouer rapidement, ce qu’on veut faire, d’avoir de l’espace sur le terrain, d’avoir toujours des grands, de prendre les rebonds », énumère le coach. Ce dernier rappelle que l’ancien joueur des 76ers « n’a pas joué pendant un moment. Jouer consécutivement quatre (matchs) en cinq (jours), six en neuf jours, ça teste votre (force) mentale et physique. Et je pense que vous l’avez vu commencer à progresser. »

Le faire sortir du banc devrait permettre de le préserver encore alors que les Nets vont enchaîner une longue et difficile séquence de déplacements dans les deux prochaines semaines, chez les Clippers, Lakers, Kings, Blazers, 76ers, Raptors et Pacers, entrecoupée de la réception des Grizzlies.