Les highlights (20 points, 9 rebonds) de Victor Wembanyama pour son premier match avec les Bleus

20 points à 6/13 au tir, 7/7 aux lancers-francs, 9 rebonds, le meilleur +/- du match (+25) et une large victoire (90-65). Pour sa première chez les grands en Equipe de France, Victor Wembanyama a assumé les attentes.

« Pas du tout » répond-il à L’Equipe qui lui demandait s’il y avait du stress avant ce match face à la Lituanie. « Il y avait juste la meilleure des excitations. J’avais faim de victoire. Et c’est ce que je retiens en premier de cette soirée. Cela n’a été que du plaisir. La plus grande réussite est de ne jamais les avoir laissés espérer qu’ils pourraient revenir dans le match. On est restés calmes et tout le monde a pris beaucoup de plaisir ce soir. »

Victor Wembanyama devient le quatrième Français à inscrire 20 points pour ses débuts avec les A, après Robert Busnel (30 en 1934), Bob Riley (25 en 1976) et Apollo Faye (20 en 1979).

« Le record est à 30 ? Il y avait la place (rires). Mais le coach m’a économisé au quatrième quart, c’est normal, il y a un match lundi. C’est agréable d’être en bonne compagnie, mais on peut toujours faire mieux. »

