Nick Nurse déçu par Precious Achiuwa

Alors qu’il laissait entendre qu’il allait franchir un cap cette saison, après un été studieux, et que son coach Nick Nurse confiait en septembre à l’ouverture du « training camp » qu’il avait effectivement observé un déclic chez son joueur, Precious Achiuwa déçoit depuis le début de la saison.

Après une saison rookie d’acclimatation à la NBA passée à Miami, puis une saison sophomore prometteuse à Toronto, l’ailier-fort nigérian est bien loin de ce fameux cap qu’il évoquait il y a quelques mois, dans cette jeune saison 2022/23, sa troisième dans la Grande Ligue.

Moins efficace en attaque (à peine plus de 40% aux tirs), Precious Achiuwa déçoit aussi, et surtout, en défense selon Nick Nurse, qui le mobilise moins souvent que l’an dernier (20.4 minutes contre 23.6), alors que Scottie Barnes continue de progresser et que Pascal Siakam, même s’il est présentement blessé, a retrouvé son niveau de All-Star.

« Il doit mieux jouer. C’est aussi simple que ça. Il est trop inconstant. » déclare ainsi Nick Nurse, qui pointe notamment du doigt un manque d’investissement et d’exécution dans les phases défensives.

Alors, avant le match de la nuit dernière, remporté par les Raptors à domicile face aux Rockets (4 points et 6 rebonds en 12 minutes pour Precious Achiuwa), le coach de Toronto, pas tendre avec son intérieur mais motivé à l’idée de le relancer, a pris le taureau par les cornes.

En s’entretenant en tête-à-tête avec son joueur, pour lui expliquer ses axes de progression, vidéos à l’appui.

« Precious est un bon gars. Quand je lui montre ces séquences, il ne peut pas dire grand chose d’autre que : ‘Oui Coach, je suis d’accord. Je peux mieux jouer, et je veux mieux jouer’. Je lui demande ce qu’il n’a pas compris. Je lui demande son retour, son ressenti, pour comprendre comment l’aider » ajoute-t-il, malgré tout bienveillant dans le fond. « Et je lui ai dit que ces matchs à 12, 15 ou 17 minutes n’étaient pas ce que j’avais envisagé pour lui. Je veux dépasser les 20 minutes, mais je ne peux pas s’il ne s’attèle pas à mieux exécuter en défense. »