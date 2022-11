Metta Sandiford-Artest déclare sa flamme à Kawhi Leonard

Dans dix jours, nous « fêterons » les dix-huit ans de cette malheureuse et regrettable bagarre connue sous le nom de « Malice at the Palace ». Un événement majeur de l’histoire NBA, qui avait notamment vu Metta Sandiford-Artest —encore appelé Ron Artest— être suspendu pour un an (soit 86 matchs !), après coup.

À la suite de ce triste épisode impliquant Indiana et Detroit, celui qui était alors Défenseur de l’année en titre, All-Star et membre de la All-NBA Third Team et All-Defensive First Team ne retrouvera plus vraiment le niveau, ou en tout cas le statut, qui était le sien à l’époque.

Mais, sans cet incident, que serait devenue la carrière et la trajectoire de Metta Sandiford-Artest ? Impossible de répondre à cette question, très spéculative. En revanche, pour le principal intéressé himself, il est évident qu’il aurait poursuivi son ascension vers les sommets de la ligue, à Indianapolis.

Avec le recul, l’ancien ailier des Pacers estime en fait qu’il aurait été une sorte de Kawhi Leonard avant l’heure. Un joueur en qui il dit donc se reconnaître.

« C’est quelqu’un que j’envie respectueusement, parce que je voulais être comme lui », avoue-t-il. « Je ne lui dirais jamais en face, car je suis ultra compétitif, mais c’est le genre de joueur [que je serais devenu] si ma carrière était allée dans le bon sens. Si je n’avais pas été suspendu [un an] et que les choses s’étaient passées correctement… »

Quand un DPOY défend un autre DPOY…

Par conséquent, Metta Sandiford-Artest est plutôt du genre à prendre du plaisir quand il s’agit d’observer Kawhi Leonard sur un parquet. Comme s’il (re)vivait sa carrière par procuration, finalement…

« Je peux vivre à travers Kawhi [Leonard] quand je le regarde jouer », ajoute justement le champion 2010. « Je peux sourire, car je me dis : ‘OK, même si ma carrière a été écourtée en termes de production et de performances, Kawhi a atteint le niveau supérieur et gagné des bagues et des titres de MVP des Finals’. Il défend, il attaque, il est grand et puissant. J’aime ça. C’est ce que je voulais être. »

Par ailleurs, Metta Sandiford-Artest a été invité à s’exprimer sur les incertitudes qui règnent actuellement autour de Kawhi Leonard et de son état de santé, après sa dernière saison blanche. Et, en bon garde du corps, il a tenu à prendre la défense de celui qui a remporté à deux reprises le titre de Défenseur de l’année.

« Kawhi [Leonard] a eu une superbe carrière », rappelle-t-il. « Je pars du principe qu’il rejouera dans les prochains jours. Il essaie de se préserver, il a subi une vilaine blessure. Peut-être qu’il a encore un peu mal et comme nous savons à quel point Kawhi joue dur… C’était tellement malheureux qu’il se blesse, mais j’espère qu’il reviendra bientôt. C’est un modèle. Mais c’est aussi quelqu’un de discret, donc nous verrons. »