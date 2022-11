Une première médaille d’or pour Jimmer Fredette et l’équipe américaine de 3×3

Son shoot en suspension derrière l’arc s’est transformé en tir de la gagne. Jimmer Fredette a porté l’équipe américaine vers la médaille d’or lors de l’AmeriCup 3×3, organisée ce week-end par la FIBA à Miami, avec une victoire finale face à Porto-Rico (21-18).

« C’est incroyable. C’est vraiment sympa de pouvoir gagner l’or et de le ramener à la maison pour les États-Unis après une très bonne compétition contre des équipes très solides. Ces gars-là sont bons. Ils jouent bien, ils jouent dur. C’était génial de pouvoir repartir avec une victoire », réagit l’ancien joueur NBA, cité par l’AP.

Son équipe, dans laquelle évoluent Canyon Barry – meilleur joueur de la compétition – Kareem Maddox (9 points en finale) et Dylan Travis, a terminé le tournoi avec un bilan parfait de cinq victoires sans défaite. La sélection américaine avait terminé avec le même bilan l’an dernier, à l’issue d’une compétition – la première du genre – terminée avec une autre médaille d’or.

Cette victoire vient confirmer les ambitions internationales de l’ancien joueur des Kings, Pelicans ou des Bulls. Ce dernier espère en effet participer aux Jeux olympiques de Paris 2024 grâce à cette discipline, introduite aux JO lors de la dernière édition de Tokyo.

Une pratique qui a la particularité de ne pas se disputer dans les salles conventionnelles. Les joueurs peuvent ainsi devoir faire face aux aléas météorologiques comme cela a été le cas ce week-end à Miami. Des terrains temporaires avaient été installés pour le tournoi à proximité de la salle du Heat. Une grande partie de l’esplanade est couverte d’un toit, mais il n’y a pas de murs, ce qui signifie que le vent a affecté les tirs.

Une brève averse a d’ailleurs retardé le début du match pour la médaille d’or féminine, remportée par le Canada face au Brésil, tandis que la finale masculine a également été retardée en raison de la pluie et du vent. Les organisateurs ont dû sortir serpillières et serviettes pour rendre le terrain praticable. « On a connu un peu de tout », résume Jimmer Fredette, dont les compatriotes féminines ont remporté la médaille de bronze.

Crédit photo : Team USA