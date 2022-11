Pour Doc Rivers, Tyrese Maxey devrait obtenir davantage de lancers-francs

De 8.0 points par match dans sa saison rookie, à 17.5 points dans sa saison sophomore, Tyrese Maxey est désormais à 24.2 points de moyenne pour sa troisième saison. Une explosion qui n’est pas liée à son nombre de lancers-francs. Car le meneur/arrière est simplement passé de 1.1 à 3.3 puis 4.3 lancers tentés par match cette saison…

Alors qu’il est le 19e meilleur marqueur de ce début de saison, il n’est que 48e au nombre de lancers tentés.

« Je pense que les arbitres doivent s’habituer à ses drives », a expliqué Doc Rivers. « On voit ce que les adversaires font maintenant et ils ont raison. Ils le poussent, parce qu’il est si petit qu’ils peuvent le pousser hors des limites du terrain. Il réussit à marquer, mais c’est une faute qui doit être sifflée à un moment donné ».

L’entraîneur de Philadelphie veut ainsi que les arbitres fassent attention à la défense des adversaires sur les pénétrations de Tyrese Maxey, où l’arrière est poussé quand il s’approche du cercle.

Eviter d’être « vulnérable » dans les airs

Surtout que cela engendre de la frustration au sein de son équipe.

« C’est difficile, alors je ne m’en prends pas aux officiels », expliquait-il après le match face aux Wizards, alors qu’il avait mis en garde ses joueurs sur l’arbitrage à la mi-temps. « Chaque match est différent. Certains matchs, peu de contacts sont autorisés. Dans d’autres, ils en autorisent beaucoup. Je pense que ce soir, c’était un peu incohérent, mais il y avait beaucoup de contacts. On pouvait le voir. J’ai dit à nos gars : ‘Écoutez, je vais crier et me battre, mais arrêtez de vous plaindre et jouez’. Je pense que c’est ce que nous avons fait dans le troisième quart-temps. »

Quant à Tyrese Maxey, quand on lui demande comment il peut mieux gérer les poussettes adverses sur ses pénétrations, il répond qu’il doit éviter de se retrouver en l’air trop vite.

« C’est quand je saute. Une fois que j’ai sauté, je suis vulnérable. Et je dois le faire quelquefois. Et puis, je dois essayer de garder le contrôle de mon corps autant que possible » conclut-il ainsi.