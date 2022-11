Ben Simmons déjà transférable ?

Alors que Ime Udoka devrait prendre place sur le banc des Nets, les dirigeants envisagent déjà d’effectuer un échange pour équilibrer leur effectif.

Selon SNY, pas d’intérieur dans le viseur, mais plutôt un shooteur d’expérience. Etrange quand on sait que l’équipe possède déjà Joe Harris et Seth Curry, et que le duo Durant-Irving peut faire très mal à 3-points.

Quoi qu’il en soit, des discussions « superficielles » auraient déjà eu lieu avec une franchise de la côte Ouest, et selon nos confrères, le nom de Ben Simmons est apparu dans les pourparlers. On ne sait pas si ce sont les Nets qui ont mis leur meneur de jeu dans la balance, ou si c’est cette équipe de l’Ouest qui serait intéressée par son profil.

Une chose est sûre, Sean Marks a confirmé qu’il bossait pour améliorer l’équipe. « Je serai le premier à vous dire qu’il y a certainement des brèches (dans notre effectif). Nous ne sommes pas un produit fini » a-t-il déclaré.