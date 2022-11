Kevin Huerter s’épanouit chez les Kings

Après quatre saisons à Atlanta, marquée par une finale de conférence en 2021 face aux Bucks, Kevin Huerter a fait ses valises. L’arrière rouquin au shoot soyeux, tant et si bien qu’on l’a affublé du sobriquet de « Red Velvet », a débarqué à Sacramento durant l’été, et le moins qu’on puisse dire, c’est que l’air californien lui va bien.

À plus de 18 points de moyenne à l’heure actuelle, soit 6 unités de plus que sa meilleure production chez les Hawks, Kevin Huerter a déjà scoré 20 points ou plus à quatre reprises en sept matchs avec les Kings cette saison, quand il lui avait fallu 74 matchs pour le faire la saison passée…

« Mon rôle peut potentiellement grandir encore », explique-t-il . « Simplement dans la manière avec laquelle l’équipe a été construite, avec les joueurs en place, autour de [Domantas Sabonis] et du jeu autour du pivot. »

Un jeu à deux prometteur avec Sabonis

C’est à Ibiza, alors qu’il était en vacances au soleil, c’est-à-dire sans être scotché à son téléphone H24, qu’il a appris qu’il était échangé ! Un choc forcément, mais pas une surprise non plus.

« Quand j’ai finalement remis la main sur mon téléphone, en gros, tous les gens les plus importants dans ma vie m’avaient envoyé un message. Quelques personnes de la franchise d’Atlanta me demandaient de les appeler. Mon agent pareil. Mes parents pareil. Je ne dirais pas forcément que je m’y attendais, mais j’y étais préparé. »

En l’occurrence, c’est en grande partie grâce à son alchimie grandissante avec Domantas Sabonis que Kevin Huerter réussit un si joli début de saison en Californie.

Leur jeu à deux, avec la qualité de passe et la polyvalence du Lituanien d’une part, et le shoot extérieur et le QI de Kevin Huerter d’autre part, commence à faire de sérieux dégâts dans les défenses adverses. De quoi figurer haut dans le « scouting report » de leurs adversaires, soir après soir…

« Domas pose vraiment de bons écrans. Ça me permet de pouvoir prendre de la vitesse et de jouer le pivot adverse sur des situations de 2-contre-1. À Atlanta, John Collins est une des plus grosses menaces sur le roll après l’écran, qu’il ne pose pas souvent en fait. Mais ici, Domas pose beaucoup d’écrans. C’est simplement un jeu différent, avec un rythme et un style différents. »

Plus impliqué à la création

Passé de Trae Young à De’Aaron Fox, Kevin Huerter semble avoir trouvé un acolyte plus adapté à son jeu. Pas le plus grand des shooteurs extérieurs, De’Aaron Fox est beaucoup plus dans la percussion et la relance, et donc plus dans les tirs à mi-distance ou carrément au panier, ce qui convient mieux au jeu extérieur de Kevin Huerter.

Mais l’ancien de Maryland peut aussi faire étalage de toute sa panoplie offensive à Sacramento, à la différence d’Atlanta où il était plutôt un « finisseur » exclusif. Sous le regard approbateur de Mike Brown, qui l’avait déjà repéré la saison passée pour sa polyvalence à la création.

« Offensivement, [les Hawks] sont un peu différents de notre équipe », précise ainsi Mike Brown. « Trae porte beaucoup la balle, et Kevin jouait donc souvent sans ballon. Ils jouaient beaucoup en pick & roll et donc, Kevin était plus sur les extérieurs. Avec nous, il a des ballons en sortie de dribble, en sortie d’écrans, sur des coupes vers le cercle et des coupes en « backdoor ». On le fait bouger. »

En réussite avec sa nouvelle équipe, à 50% aux tirs dont 53% à 3-points, Kevin Huerter est au coeur de sa « lune de miel » avec les Kings. Reste désormais à faire durer le plaisir, et surtout à gagner. Pour ramener (enfin) les Kings en playoffs, eux qui détiennent le triste record du plus grand nombre de saisons consécutives sans y accéder…