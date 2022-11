Zach LaVine va bien, merci pour lui

Avec 9 points marqués en 25 minutes avant le début du dernier quart-temps, Zach LaVine était assez moyen à Brooklyn. Bon en première période, il était en revanche passé à côté de son troisième quart-temps, en n’inscrivant aucun panier malgré trois tentatives.

Puis, il y a eu ce dernier acte brillant. Brillant car l’arrière de Chicago y a marqué 20 points à 6/10 au shoot. Avec 29 points à 10/21 au shoot dans cette rencontre, son genou semble aller très bien.

« Je fais mon possible au quotidien pour me sentir bien », rassure Zach LaVine à ESPN. « C’est un truc qui se gère au jour le jour. C’est à moi, au staff et à la franchise de gérer ça, le mieux possible, pour avoir une vision à long terme et pas seulement être une solution à court terme. Je me sens bien en ce moment. J’espère que ce sera encore le cas demain [aujourd’hui donc]. »

D’après nos confrères d’ESPN, Zach LaVine devrait rester sur le banc ce mercredi contre les Hornets. Les Bulls conservent leur logique : pas de back-to-back pour le All-Star. Surtout après avoir disputé l’intégralité du dernier quart-temps à Brooklyn et 37 minutes au total.

« Quand Zach a manqué les deux premiers matches de la saison, on me demandait s’il allait avoir un temps de jeu limité », raconte Billy Donovan. « Or, ça n’a jamais été le cas. Quand il est disponible, il joue. Je lui ai seulement demandé, en milieu de dernier quart-temps, s’il voulait avoir un petit break. Il m’a répondu que non, qu’il allait bien. Si quelque chose n’allait pas, il me le dirait. »

Alternant les phases de un-contre-un et les situations de catch-and-shoot, encore rares depuis le début de saison chez lui, Zach LaVine a dominé la défense des Nets dans les douze dernières minutes. Est-ce lui qui a élevé son niveau ou est-ce Brooklyn qui a changé sa défense ?

« Les couvertures défensives étaient les mêmes », remarque le joueur. « J’ai été plus agressif je pense. Je voulais l’être pour retrouver le rythme. Je voulais jouer ce match, surtout contre une telle équipe. Je suis heureux d’avoir pu jouer et d’avoir aidé mon équipe à gagner. »