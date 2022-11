Pourquoi Russell Westbrook peut s’épanouir comme 6e homme des Lakers

Avec 18 points, 8 rebonds et 8 passes en sortie de banc, Russell Westbrook a été décisif dans la première victoire des Lakers face aux Nuggets. Pour Darvin Ham, c’est la preuve ultime que c’est du gagnant-gagnant pour les deux parties. Westbrook peut être lui-même comme 6e homme, avec la « second unit », et les Lakers ont gagné dans cette configuration.

Comme Westbrook est intransférable, les deux parties n’avaient pas d’autre choix que de trouver un compromis. Comme titulaire, Westbrook ne sert à rien car il n’a pas la balle en main. Comme 6e homme, il retrouve les commandes du jeu, et il fait ce qu’il a toujours fait, entouré de jeunes et de « role player ». Pour son coach, le fait de débuter sur banc permet, paradoxalement, à Westbrook de trouver son rythme.

« Je lui ai dit : ‘Tu vas réussir. Fais moi confiance. Crois moi’. Je lui ai toujours dit, ton sacrifice, de la part d’un joueur de ton envergure, ça va envoyer un message » raconte le coach des Lakers. « Ça va aider notre équipe et je lui ai dit qu’il ne fallait pas regarder ça comme si on le sortait du cinq. Si je me souviens bien, il a terminé le match, non ? Donc, si je le mets dans une situation où il sort du banc, il nous aide dans tellement de domaines par les points, les rebonds, les passes et il donne de la confiance aux autres, Austin et les autres comme Matt et Wenyen. Donc, à mon avis, c’est idéal pour notre groupe car il est fait pour être dans ce rôle et ensuite gagner son rythme. Ensuite, quand LeBron et AD sont de retour sur le terrain, il est dans de meilleures dispositions, et c’est un bon compromis car il joue et il est productif à un niveau élevé. »

Quel autre MVP est sorti du banc ?

Avant Westbrook, quel autre ancien MVP a accepté d’être 6e homme ? Il y a eu Allen Iverson, mais c’était pour relancer sa carrière à Memphis, et ça s’est très mal passé… Il y a eu Derrick Rose, mais c’était à cause de ses blessures. Même le Shaq, alors qu’il n’était plus que l’ombre du MVP qu’il avait été, n’est jamais sorti du banc. Au final, Westbrook est réellement le premier MVP à accepter de sortir du banc, et ça envoie un message au reste de l’effectif.

« Une fois sur le banc, les autres se disent qu’ils ne peuvent pas revenir en jeu pour gâcher ce qui a été fait » poursuit le coach des Lakers. « Je suis très heureux pour lui, il a été phénoménal lors des deux derniers matchs, à Minnesota et dimanche. Il a été incroyable et c’est pour ça que je suis si heureux. Je n’imagine même pas ce que ce gamin a vécu… L’une des plus grandes raisons pour lesquelles j’ai obtenu ce poste, c’était pour faire en sorte qu’il obtienne le respect qu’il mérite. Une grande partie de ce qui s’est passé l’année dernière n’était pas de sa faute, et pourtant on lui a tout collé sur le dos. Je lui ai dit de m’écouter, de croire en moi : ‘Je vais te mettre en position de réussir avec le groupe mais tu dois faire passer le groupe d’abord’. On ne peut pas raisonner avec le « je » ou le « moi ». Cela doit être « nous ». Et c’est ce qu’il a fait. »