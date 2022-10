Karl-Anthony Towns veut récompenser Rudy Gobert en attaque

Tout n’est évidemment pas parfait chez les Wolves après six matchs mais, contrairement à d’autres, ils ont au moins le mérite d’être dans le positif (4-2). Encore en rodage, pour l’an I de l’association entre Karl-Anthony Towns et Rudy Gobert, ils alternent le bon et le moins bon.

Justement, ce même Rudy Gobert ne donne visiblement pas l’impression d’être trop chamboulé par son changement d’équipe. Avec 15.0 points, 15.2 rebonds et 1.7 contre de moyenne, à 66% de réussite aux tirs, il conserve des standards similaires à ceux qu’il avait au Jazz.

Meilleur rebondeur de la ligue en titre, le Français domine d’ailleurs une nouvelle fois cette catégorie statistique, malgré la présence à ses côtés d’un intérieur comme Karl-Anthony Towns (11.3 prises en carrière). Un Karl-Anthony Towns qui, grâce à son nouveau compère de raquette, n’a plus besoin de se démener autant dans ce secteur.

« Cela change beaucoup de choses pour moi. Je n’ai pas la sensation de devoir récupérer tous les rebonds, car je peux avoir confiance en Rudy [Gobert] pour les capter », confie à ce propos le Dominicain, qui ne tourne plus qu’à 7.5 rebonds de moyenne cette saison. « De l’autre côté [du terrain], je veux le récompenser quand il travaille dur en défense. Je veux lui donner des opportunités de prendre des tirs. »

Une relation prometteuse

Pour l’heure, on peut dire que Karl-Anthony Towns fait de l’assez bon boulot pour impliquer Rudy Gobert dans l’attaque de Minnesota.

Actuellement auteur de 5.5 passes de moyenne (son record en carrière), « KAT » est plus passeur que jamais, délivrant notamment près de 6 passes par rencontre à « Gobzilla » (seul D’Angelo Russell fait mieux dans l’équipe, avec 8).

Hier, juste avant de compiler 22 points et 21 rebonds dans la victoire face aux Lakers, le triple Défenseur de l’année ne manquait d’ailleurs pas de louer les qualités de passeur de son nouveau coéquipier.

« Il représente généralement un vrai danger quand il est au poste, malgré la prise à deux qui vient », jugeait-il ainsi. « Il fait du super boulot, sans forcer. Il lit le jeu, il est bon pour voir ce qui se passe et c’est top, car plus on sera dans cette position au poste, plus ce sera compliqué pour la défense, qui devra s’ajuster. […] C’est un bien meilleur passeur que je ne le pensais. Les lobs qu’il m’envoie sont parfaits, sauf quand il m’en a envoyé un par-dessus par la planche [rires]. À part ça, ils sont parfaits. »

Quant à Karl-Anthony Towns, il se réjouit de voir les Wolves appuyer à l’intérieur et près du cercle, en servant notamment Rudy Gobert, quand leur adversaire n’est pas suffisamment armé sous les panneaux. Comme la nuit dernière, contre des Lakers privés d’Anthony Davis et mangés par le duo Towns/Gobert.

« Je pense simplement que nous devons continuer d’utiliser ce que nous avons. C’est-à-dire jouer simple, utiliser nos points forts contre certaines équipes avec la taille de notre cinq, nous faire confiance mutuellement en attaque et faire ce que le jeu nous demande de faire », ajoute-t-il à ce sujet.