Les Lakers demandent à Anthony Davis de ne pas jouer les héros

Anthony Davis n’atteindra pas son premier objectif de la saison. L’intérieur des Lakers voulait disputer les 82 matches de la saison régulière, et le voilà déjà à l’infirmerie. Diminué depuis une semaine en raison de douleurs au dos, son staff préfère qu’il se repose, de peur que sa blessure n’empire.

« On sait tous que le dos, c’est quelque chose de compliqué… Il allait bien ce matin au réveil, puis il est passé cet après-midi de l’activité à l’inactivité… » explique Darvin Ham. « C’est le cinquième match de l’année… et évidemment on a besoin de lui. Mais dans notre tête, l’idée c’est : ‘Pourquoi prendre un risque ?' »

« Si sa tête n’est pas là, tout le reste ira de travers »

Anthony Davis a expliqué qu’il souffrait du dos depuis le training camp, et la douleur s’est déclenchée après un voyage en car d’environ 200 kilomètres.

Depuis, il essaie de gérer la douleur, et si ça ne tenait qu’à lui, il serait sur le terrain.

« Il doit faire ce qui est le mieux pour son corps et sa tête » estime LeBron James. « Si sa tête n’est pas là, tout le reste ira de travers. Donc, il doit avoir confiance en lui. Oui, il veut jouer tous les matchs. Oui, il veut être là pour notre équipe. Mais il a eu beaucoup de pépins ces dernières années, et il faut qu’il ait confiance en lui et en son équipe et ne pas mettre son corps en danger. »

Dans l’idéal, Anthony Davis sera en tenue dimanche face à Denver. Il aura profité de quatre jours de repos et de soins, mais s’il ne sent pas bien, son coach lui répète que c’est inutile d’insister.

« Il a l’impression de nous laisser tomber, et il veut toujours être disponible pour l’équipe. Mais je lui ai dit : ‘N’essaie pas de jouer les héros. On est tous des êtres humains. Essaie juste de faire ton mieux’. »