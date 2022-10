Objectif All-Star pour Christian Wood

Il est jusqu’ici le premier bénéficiaire de l’attention portée sur Luka Doncic. Après quatre rencontres disputées, Christian Wood a retrouvé son niveau statistique affiché deux ans plus tôt à Houston, avec 21 points et 8 rebonds de moyenne.

Jouer aux côtés du Slovène ? « Cela m’a ouvert beaucoup de choses en attaque. Il y a beaucoup plus d’endroits où je peux shooter ou créer quelque chose en partant en dribble. Ils m’ont fait confiance sur le jeu en dribble. J’attends de passer plus de temps avec lui. Je pense que lorsque cela arrivera, on sera une équipe effrayante », prédit l’intérieur chez Hoopshype.

Dans le détail technique, il remarque que « la moitié du temps » lorsqu’il pose un écran, la défense va prendre à deux le meneur des Mavs. « Ce qu’on veut faire, c’est créer un deux contre un. Sur les premiers matchs, je trouvais des gars dans les corners et sur les ailes. Il s’agit de varier en fonction des couvertures défensives. »

Un trophée et un contrat dans le viseur

Même si l’équipe affiche un bilan seulement équilibré (deux victoires – deux défaites), l’ancien joueur des Rockets semble s’épanouir dans sa relation avec Luka Doncic. Il n’a par exemple jamais été aussi efficace offensivement, notamment en termes d’adresse (62% aux tirs dont 67% à 3-points) malgré ce statut de 6e homme qui fait déjà de lui un candidat naturel à ce trophée.

« Je n’y ai pas vraiment pensé. J’essaie de jouer et de gagner autant de matchs que possible pour cette équipe. Cela fait maintenant quatre ou cinq ans que je ne gagne pas alors j’essaie de faire tout ce qui est possible pour gagner. Aujourd’hui, je n’ai pas marqué 25 points en 24 minutes, mais j’ai eu un impact en défense », poursuit le joueur non-drafté qui s’est contenté de 11 points sur le parquet des Nets cette nuit.

Christian Wood dit ne pas encore penser à ce trophée, pas plus qu’au nouveau contrat qu’il signera à l’issue de la saison. Il a toutefois bien un objectif personnel en tête : rejoindre Luka Doncic au match des étoiles.

« Individuellement, bien sûr, je veux être All-Star dans cette ligue. J’aurais une bonne chance si j’ai le temps de temps et les minutes pour montrer ce que je peux vraiment faire. Je pense clairement pouvoir envoyer un dossier pour cela. Je veux essayer de gagner le plus de matchs qpossibles et atteindre les play-offs. Je n’ai pas atteint les playoffs une seule fois dans ma carrière. Je veux essayer d’y faire un parcours. »