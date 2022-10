Jabari Smith Jr. s’embrouille avec Jalen Green pour mieux prendre ses responsabilités

Tandis que Paolo Banchero vient d’égaler l’immense Grant Hill avec quatre matches de suite à 20 points et plus pour débuter sa carrière, Jabari Smith Jr. évolue dans l’ombre. Le 3e choix de la Draft est beaucoup moins médiatisé, à la fois parce qu’il est entouré de deux « croqueurs » (Jalen Green et Kevin Porter Jr), mais aussi parce qu’il est attendu dans la protection du cercle, et de manière en générale en défense.

Mais l’intéressé se considère comme le meilleur joueur de cette Draft. Il se voyait à Orlando d’ailleurs, et il a compris qu’il lui faudrait s’imposer et en imposer. Comme cette nuit, face au Jazz, où il est allé valider la victoire de Houston alors que le dernier système était pour Jalen Green, avec qui il venait de s’embrouiller sur le banc !

« Il possède l’un des meilleurs shoots de l’équipe, aux lancers-francs compris » assure Porter Jr. « On place toute notre confiance en Jabari pour les mettre ».

A 25 secondes de la fin, son bras ne va pas trembler et il va mettre ses quatre derniers lancers. « Le coach avait confiance en moi pour que je reçoive la balle et que je mette mes lancers. Il fallait que j’aie en confiance en moi pour les mettre » explique l’ancien intérieur d’Auburn, qui n’a toujours pas raté de lancers cette saison.

A l’arrivée, Houston est la première équipe à faire tomber le Jazz, et Smith signe sa première grosse performance avec 21 points, 9 rebonds, 3 contres et 2 passes. Le tout avec un 3 sur 5 à 3-points.

Plus efficace comme pivot

Décalé au poste de pivot en l’absence de Bruno Fernando et Alperen Sengun, Smith a démontré que la défense était plus alerte avec lui sous les panneaux, mais aussi que l’attaque était plus variée. « Sa sélection de tirs était vraiment bonne » souligne Stephen Silas. « J’ai trouvé qu’il avait fait du bon boulot en défense sur le poste 5, et en dirigeant notre défense. »

Pour Smith, c’est plus facile de peser sur la défense en jouant au poste 5, dans un rôle de « libéro ». « Il y a clairement plus de communication car j’ai le sentiment que je vois tout depuis le poste 5. J’ai l’impression que la protection du cercle repose beaucoup plus sur moi quand Bruno, Boban ou Alperen ne sont pas là. J’ai l’impression que c’est de ma responsabilité. C’est juste différent car il s’agit de connaître les systèmes à des postes différents. Mais mes coéquipiers travaillent avec moi. Le coach aussi, et c’était une transition en douceur. »

Interrogé sur son embrouille avec Smith (voir ci-dessous), Green assure que c’est déjà oublié et que c’était juste dans le feu de l’action. Il préfère vanter les mérites de son coéquipier.

« Il est très talentueux. Il a les qualités pour être un « two-way player ». Il a tellement d’envergure. Il peut défendre sur n’importe quelle position. Et dans le même temps, il sait shooter. Il devrait être confiant. »