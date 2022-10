Deni Avdija veut être le « glue guy » des Wizards

En intégrant Deni Avdija dans son cinq majeur, Wes Unseld Jr. a voulu apporter un soupçon de défense à un groupe très talentueux offensivement. L’ailier est donc réduit à un rôle défensif, dans l’ombre, qui apporte de l’équilibre parmi les titulaires.

Il n’est pas là pour briller et ses statistiques le prouvent : 15 minutes par match, et 4 points et 4 rebonds de moyenne jusqu’à maintenant. Peu importe son importance dans les chiffres, Avdija sait que sa mission est capitale.

« Ma titularisation prouve que le coach et la franchise ont confiance en moi, ils croient en moi, et ils estiment que je mérite cette place », juge-t-il pour NBC Sports. « Je peux ainsi retirer de la pression aux autres titulaires. Je suis un peu le glue guy de ce cinq majeur. J’essaie de faire la bonne action, de défendre, de prendre des rebonds. »



Ce n’est pas toujours parfait puisque à Cleveland, Avdija était chargé de s’occuper de Donovan Mitchell. Il a été rapidement dominé par l’arrière (37 points) et plombé par les fautes, avec quatre commises en moins de quinze minutes. L’Israélien est encore parfois un peu tendre mentalement, et pour apporter le plus possible à Bradley Beal et compagnie, il doit se faire violence.

« Quoi qu’il arrive, on doit comprendre pourquoi cela ne va pas dans notre sens et passer à autre chose », annonce le coach, au Washington Post, en évoquant son groupe dans sa globalité. « Il faut penser à l’action d’après. Sinon, ça va nous bouffer et on ne sera plus dedans. Ça fera effet boule de neige. »

L’impact de l’ailier ne sera que très peu visible avec des points et des paniers. Néanmoins, être titulaire et avoir un rôle de « glue guy », ce costume que Nicolas Batum a si bien enfilé aux Clippers, est une belle opportunité pour le 9e choix de la Draft 2020.

« Il n’y a pas beaucoup d’Israéliens qui ont été draftés, qui ont eu une chance d’être des grands joueurs. J’ai le sentiment d’avoir cette chance et je ne veux pas finir ma carrière en me disant que j’étais talentueux et que j’aurais pu être excellent et faire mieux. J’essaie d’exploiter au maximum mon potentiel pour ne rien regretter plus tard. »