Sorti en 2008, le film culte « Semi Pro » a permis à Will Ferrell de réaliser l’un de ses rêves en jouant dans une comédie avec l’une de ses passions pour thème principal : le basket. On suit l’exceptionnel Jackie Moon, propriétaire-entraîneur-joueur des « Flint Tropics » en quête de solutions pour permettre à son club alors en ABA d’intégrer la NBA.

Près de 15 ans plus tard, Fila s’est offert une collection inspirée du film « Semi Pro », avec notamment deux Grant Hill 2 customisées. Les deux versions sont plutôt réussies, avec une paire noire et une blanche, toutes deux dotées de finitions en bleu ciel et orange. Le logo des « Flint Tropics » apparaît sur l’empeigne.

La paire devrait sortir dès ce mardi aux Etats-Unis à un prix encore non dévoilé.

(Via NiceKicks)

