En son absence, les Pacers ont compris qu’ils avaient besoin de Myles Turner

Début de saison frustrant pour Myles Turner. Après une saison 2021/22 écourtée par une fracture au niveau du pied gauche, suivie de plusieurs mois d’absence, le pivot des Pacers comptait fêter son retour la nuit dernière, devant son public. Mais une blessure improbable à la cheville, survenue à l’échauffement en retombant sur le pied… d’un « ballboy », l’a privé du match inaugural de la saison 2022/23.

Un premier match perdu de peu par les Pacers face aux Wizards (114-107), en grande partie à cause d’une défense catastrophique. Des lacunes criantes dans leur moitié de terrain, qui rappellent alors, après un seul petit match, à quel point Myles Turner va être indispensable de ce côté du terrain, dans cette jeune escouade encore bien trop naïve sur les rotations défensives, et trop tendre dans la peinture.

« Nous avons commis des erreurs vraiment, vraiment vilaines. Notamment sur des ‘switchs’ après les écrans, qui ont offert à nos adversaires des paniers tout cuits près du cercle. On doit régler ça » constatait, amer, Rick Carlisle.

Sans la dissuasion devant le cercle apportée habituellement par Myles Turner, les Pacers ont effectivement pris l’eau, face notamment à la taille de Kristaps Porzingis et aux pénétrations de Bradley Beal, Kyle Kuzma et Will Barton. Ils ont aussi été dominés dans la bataille du rebond (66 contre 54), concédant de nombreuses secondes chances.

« Ils ont pris beaucoup de tirs dans la peinture, et Myles aurait contré, ou au moins gêné la plupart de ces tirs. En défense, il change la physionomie du match. » ajoutait sa jeune doublure, Isaiah Jackson.

Alors que de nombreuses rumeurs l’envoyaient ailleurs cet été, Myles Turner n’a ainsi eu besoin que d’un seul match, dans lequel il n’a même pas joué, pour confirmer son utilité évidente dans ce début de reconstruction des Pacers.