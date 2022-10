Cam Reddish a saisi sa chance

Non prolongé par les Knicks, et promis à une place au bout du banc, Cam Reddish n’a pas fait augmenter sa cote lors de la présaison. En quatre matches, il n’a inscrit que 6 paniers sur 28 tirs, soit 21% d’adresse. Délicat pour un extérieur… Barré par Evan Fournier et Quentin Grimes, l’ancien ailier des Hawks n’aborde pas cette saison dans les meilleures conditions, mais il suffit parfois d’un petit match pour se relancer.

Espérons pour lui que ce déplacement à Memphis sera un déclic puisque Cam Reddish a signé son meilleur match avec les Knicks avec 22 points et 3 interceptions, et on retiendra surtout ses 14 points dans le 4e quart-temps pour arracher la prolongation avec notamment ce 3-points en catch-and-shoot dans le corner. L’absence de Quentin Grimes lui a ouvert une porte et il a saisi cette chance. Il ne manquait que la victoire pour que ce soit parfait.

« Je pense que sa défense l’a mis dans le match et lui a permis de s’ouvrir le terrain » souligne Tom Thibodeau. « J’ai simplement trouvé que sa sélection de tirs était bonne. Il a bien attaqué le cercle et il a obtenu des paniers faciles. Quand on obtient des paniers faciles, le jeu devient plus facile. C’était donc un gros plus, et son envergure est importante pour nous. »

« Je sais de quoi je suis capable »

Aligné dans le « money time » à la place d’Evan Fournier, Cam Reddish savoure ce rare moment de bonheur new-yorkais, et ce malgré la défaite.

« J’ai essayé de ne pas trop réfléchir, de juste jouer au basket. C’était bien » réagit l’ancien « lottery pick », qui estime que son talent reste intact. « Etre transféré en cours de saison est difficile. On arrive dans un nouveau groupe, et tout est nouveau. J’ai juste essayé de trouver ma voie, d’être agressif, de jouer juste… Laissez-moi le dire comme ça : je sais de quoi je suis capable. Je voulais être certain que je n’avais rien perdu. »

Maintenant, il s’agit de confirmer et Tom Thibodeau le prévient qu’il suffit d’être agressif pour avoir sa chance.

« Je veux juste qu’il aille sur le terrain, qu’il soit agressif et qu’il attaque. Pour qu’il puisse marquer de différentes manières, et non pas en se contentant de shoots de loin. Il peut pénétrer, il peut créer… Il a un bon gabarit, et il suffit d’entrer dans la raquette, de lire le jeu et de faire le bon geste. Le jeu vous dicte ce qu’il faut faire. Si vous êtes libre, shootez. Si vous n’êtes pas démarqué, créez quelque chose, faites circuler le ballon et bougez sans le ballon. Il est capable de faire ces choses. Nous aimons sa taille, son envergure, nous aimons sa polyvalence ».