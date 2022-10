Kyrie Irving bien décidé à redorer son image

Sans contrainte sanitaire en ce début de saison, ni blessé, Kyrie Irving est de nouveau un joueur de basket à plein temps ! Sur la présaison, il s’est même montré complètement revigoré, métamorphosé après la morosité de l’an passé.

Sur le départ durant l’intersaison, tout comme son comparse Kevin Durant, le fantasque meneur est bel et bien sur la ligne de départ avec la tunique des Nets sur les épaules. Comme KD.

Effacer de nombreux doutes

Les deux hommes ont beaucoup de choses à se faire pardonner après des relations tendues avec leurs dirigeants durant l’été. À titre personnel, Kyrie Irving n’a joué que 103 matches en trois ans, et il sait qu’il a du pain sur la planche pour effacer les (nombreux) doutes sur son physique mais aussi sa capacité à se comporter en leader.

« Je comprends très bien la situation dans laquelle je suis, et je l’accepte avec humilité et responsabilité pour donner le bon exemple. Je ne veux pas seulement être celui qui sort les bons mots mais aussi celui qui va surtout les mettre en action. Ce n’est pas un truc facile à faire au quotidien, ce n’est pas tous les jours parfait. Mais ce n’est pas non plus censé être un travail solitaire, j’obtiens beaucoup d’aide extérieure. »

Avec les affaires sérieuses qui commencent cette nuit face à la Nouvelle Orléans, Kyrie Irving et les Nets veulent également se tourner pleinement sur le jeu. Pour oublier les rumeurs et changer le « storytelling » des journalistes locaux, que Kyrie Irving alimente en permanence de ses sorties déconcertantes.

« Ma concentration n’est clairement pas sur ces histoires. Je ne peux pas y consacrer d’énergie » promet-il au micro de Stadium. « La réalité, c’est qu’on est là, et que depuis un an, vous me posez tout un tas de questions sur les raisons de mon absence. Maintenant que je suis là, on va pouvoir voir le travail régulier accumulé l’an passé et l’année auparavant, comme lorsqu’on avait pu profiter de tout le monde en bonne santé avec un bon début de saison [l’an passé]. »

Des regrets sur son départ de Cleveland

En pleine opération de communication, Kyrie Irving revient aussi sur son départ de Cleveland en 2017. Cinq ans plus tard, il regrette sa demande de transfert. Ou plutôt la manière.

« Je ne comprenais pas l’aspect business de la Ligue, toute l’industrie que ça représente et le pouvoir qu’elle détient. Mais aussi combien on est tous connecté les uns aux autres. Quand j’ai demandé un échange à Cleveland, je ne suis pas sûr d’avoir épuisé toutes les opportunités de me rapprocher de mes coéquipiers, lorsque j’avais commencé à sentir des différends. Il y avait beaucoup de choses que je ne comprenais pas à l’époque. Et maintenant, je sais que ce n’était pas le moment pour moi de demander un échange. Surtout pour Boston qui était dans la même conférence. (…) Si quelqu’un peut se dire qu’il a merdé, c’est moi. Et à Boston aussi, parce que je ne comprenais pas tous les codes, surtout dans une franchise si historique. »

En cette rentrée des classes, Kyrie Irving veut se montrer sous son meilleur profil. Mais visiblement, ça se confirme aussi en coulisses.

« Depuis sa conférence de presse du media day, il a senti qu’il y avait une histoire qui se tramait autour de lui et il a voulu changer ça tout de suite », juge Steve Nash. « Tout ce que je peux juger, c’est son implication et son attitude, et les deux sont exceptionnelles jusqu’à présent. »