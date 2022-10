Pour l’instant, Patrick Williams reste dans le cinq majeur des Bulls

Pendant la présaison, Billy Donovan a tenté plusieurs formules au poste d’ailier-fort, notamment en donnant sa chance à Javonte Green. Ce dernier, malgré sa petite taille (1m93) pour ce poste, avait brillé par son énergie et son intensité, au point d’envisager de commencer la saison régulière parmi les titulaires.

Finalement, le coach des Bulls a décidé de laisser Patrick Williams dans le cinq majeur. Même s’il peine à s’imposer, l’intérieur a été titulaire depuis son arrivée en NBA, sa première année comme l’an passé, lors des playoffs contre les Bucks.

Mais après une saison largement tronquée (17 matches joués seulement) à cause d’une blessure au poignet gauche, le 4e choix de la Draft 2020 doit désormais se faire violence et prouver qu’il a bien le niveau d’un titulaire. Car Billy Donovan se laisse le choix de changer d’avis en cours d’exercice.

« Il se peut que Patrick soit parmi les remplaçants et Javonte intégré dans le cinq majeur », prévient l’entraîneur pour NBC Sports. « Je ne me préoccupe pas tant des titulaires, mais surtout de comment on les remplace, de qui sort du banc. Si on veut faire jouer neuf ou dix joueurs, il faut regarder la totalité des matches et chercher les bonnes rotations et les bonnes combinaisons de joueurs. »